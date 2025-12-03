Оплата публикаций

В Новосибирском государственном художественном музее открылся масштабный проект «Сны Сибири»

сны сибири - экспозиция
Фото: пресс-служба фонда «Таволга»

Михаил Симонян, и.о. заместителя министра культуры Новосибирской области поприветствовал участников открытия от имени министра культуры НСО Юлии Шуклиной и отметил уникальность выставки, которая станет «настоящим путешествием во времени, где архитектура, свет, музыка и ароматы создают эффект полного погружения в мир древних культур Сибири». Он поблагодарил всех организаторов и участников проекта и сказал: «Уверен, что «Сны Сибири» станут одним из самых замечательных культурных событий в нашем регионе и подарят всем нам незабываемые впечатления».

Екатерина Болдырева, директор Новосибирского государственного художественного музея подчеркнула: «Сибирь – это большая и загадочная земля. Это не только торговые пути, соединяющие Восток и Запад, и полезные ископаемые. Это прежде всего древняя культура и искусство. На протяжении многих веков Сибирь привлекала внимание ученых, путешественников, вдохновляла творцов. Сегодня Сибирь – это национальные культурный код России и выставка «Сны Сибири» познакомит наших зрителей с этим кодом». Она также выразила слова благодарности организатору выставки Фонду развития науки и культуры «Таволга» за поддержку и высокий профессионализм в ходе работы над этим сложнейшим проектом.

Марина Бондарева, председатель попечительского совета Фонда развития науки и культуры «Таволга», в свою очередь, отметила важность поддержки проекта со стороны академического и музейного сообщества, а также сообщила, что с каждым годом у выставки «Сны Сибири» становится все больше участников и она уже становится настоящим движением. «Наш постоянный партнер, Институт археологии и этнографии СО РАН представил на выставке в Новосибирске уникальные экспонаты, многие из которых прежде не демонстрировались широкой публике, и это исключительно потрясающие вещи», — добавила она.

Андрей Кривошапкин, и.о. директора Института археологии и этнографии СО РАН, обратил внимание гостей на уникальность выставки, которая позволяет не только получить зрителям историческую информацию, но и оказывает удивительное воздействие на их чувства: «Мы представили большее количество артефактов, попытавшись подчеркнуть различные аспекты духовной и культурной жизни северных народов, населявших Сибирь. На выставке, не в ущерб научной составляющей, создан магический мир. Человек, приходящий на эту выставку, начинает чувствовать себя примерно так же, как наши предки. Он ощущает незримый мир как часть реального».

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по Новосибирскому территориальному управлению Сергей Спиридонов отметил, что компания «Российские железные дороги» является генеральным партнером проекта «Сны Сибири» не случайно: «Российские железные дороги» связаны с Сибири неразрывно. Сибирь это не только пространство, но и место пересечения многих маршрутов, многих народов, многих цивилизаций и, конечно же, культур. Мы рады, что на выставке «Сны Сибири» есть возможность увидеть артефакты, собранные из разных музеев, в одном месте». Он пожелал всем гостям получить яркие впечатления от посещения выставки и открыть для себя новый мир.

На выставке «Сны Сибири», которая заняла в Новосибирском художественном музее более 450 кв м, акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон – от Приуралья до Западной Сибири. Среди экспонатов редкие артефакты: погребальная тесинская маска с орнаментом, созданная более 2 тыс. лет назад и впервые представленная широкой публике; бронзовые антропоморфные личины железного века из коллекции; искусные деревянные украшения пазырыкской культуры, а также парадная секира раннего железного века и многое другое. Впервые за историю проекта организована специальная зона с экспонатами из этнографических коллекций.

В диалог с прошлым вступает современное искусство – работы Сергея Ануфриева, Бориса Молчанова, а также всемирно известного сибирского скульптора Даши Намдакова.

Выставка инклюзивная, в экспозиции рзамещены тактильные копии экспонатов с тифлокомментариями и этикетками, выполненными шрифтом Брайля.

Специально к показу в музее выпущен тематический каталог, подготовлены аудиогид и специальная просветительская программа, включающая лекции, творческие занятия для детей, обзорные и интерактивные экскурсии.

