Екатерина Дрязжина: «Интуитивно понимаю какие усилия нам с флейтой «по плечу», ориентируюсь на это»

Исторические артефакты — уникальные предметы из прошлого, говорящие с нами сквозь времена. В случае с флейтой Николая II это утверждение буквально! Благодаря Вадиму Вольфсону, директору «Музея Просвещения «Книжная галерея Вольфсона», и Екатерине Дрязжиной, руководителю ансамбля «Обратная перспектива», специалисту в области исторического исполнительства, голос флейты сегодня звучит на концертных площадках России. Интервью с участниками ансамбля посвящено предстоящему выступлению ансамбля в Культурном центре «Покровские ворота» в конце ноября. Московской публике будет представлена программа «История одной флейты», полностью посвященная флейте Николая II.

— Как произошла встреча с флейтой? От кого поступило предложение играть на ней?

Екатерина Дрязжина (флейта, руководитель ансамбля): Мое первое выступление на флейте Николая II — участие в финальном концерте I Открытого Московского Фестиваля Духовой Музыки имени Н.А. Римского-Корсакова под управлением Николая Попова. Исполнение аранжировки «Жаворонка» М.И. Глинки для флейты соло стало своеобразным подарком и знаком уважения со стороны «Музея Просвещения» в адрес инициаторов этого события. Закономерно, что мое первое знакомство с флейтой произошло в стенах музея.

— Очевидно, что история флейты очень сложна, но хоть вкратце поведайте ее.

Екатерина Дрязжина: Инструмент был сделан в 1880-е годы на петербургской фабрике Циммермана, крупного фабриканта музыкальных инструментов, имевшего несколько ателье в крупных городах Европы. Флейта была преподнесена ко двору в дар императору Александру III. Инструментом заинтересовался наследник престола, будущий император Николай II, на гол­овке флейты в дополнение к декоративной гравировке появился вензель НII. Учителем Николая стал Фёдор Васильевич Степанов, солист Императорского Михайловского Театра, один из родоначальников русской флейтовой школы. Однажды головка флейты треснула, инструмент был отдан Фёдору Васильевичу в починку. Флейта больше не вернулась в царскую семью, драматические события начала 20 века она пережила в семье Фёдора Васильевича. Проделав, вероятно, полный причуд судьбы путь, флейта попала в руки коллекционера, директора Музея Просвещения «Книжная Галерея Вольфсона».

— Чем эта флейта отличается от других подобных инструментов, лучше, хуже?

Екатерина Дрязжина: Я, как исполнитель на исторических инструментах, в принципе отрицаю сравнение в духе лучше-хуже. Каждый инструмент уникальное свидетельство времени — он аккумулирует в себе представления современников об эстетике, тембре, технологическом прогрессе и искусстве вообще. Флейта Николая II уникальна вдвойне, она хранит в себе «живую» историю великих людей, касавшихся ее. Игра на таком инструменте – это диалог с прошлым… молитва.

— Сколько флейта молчала?

Екатерина Дрязжина: Мне сложно судить… Вероятно когда-то кто-то брал ее в руки и пытался извлекать звуки. Как это было, мы можем только гадать. Но, учитывая повсеместный переход на флейты системы Бёма в начале 20-го века (а флейта Николая II — представитель «добемовских» времен), предполагаю, что как музыкальный инструмент она становилась все менее и менее понятной и востребованной музыкантами. Когда флейта попала ко мне в руки она была практически «немой», на профессиональном языке — «не отвечала». Потребовалось несколько месяцев, чтобы пробудить в ней резонанс, услышать истинный голос.

— Как часто надо играть на этой флейте, чтобы она не теряла голос?

Екатерина Дрязжина: В процессе моего взаимодействия с флейтой стало понятно, что играть нужно хотя бы раз в неделю. Если реже — она снова засыпает. Но, не скажу, что меня это тяготит. Я воспринимаю встречу с ней как с другом, с которым всегда есть о чем «поговорить», всегда есть взаимопонимание.

— Когда стало понятно, что на ней уже можно сыграть концерт?

Екатерина Дрязжина: Это очень меткий вопрос. Игра на оригинальной старинной флейте влечет за собой не только сложности технического плана, но и риск. Сложно предугадать, как поведет себя дерево и механика. Инструмент может закапризничать или, что еще хуже, треснуть вновь. Его нельзя перегружать. Тем не менее, для подготовки достойной программы, необходимо репетировать — мои руки должны привыкать к весу инструмента, аппликатуре. Я интуитивно понимаю какие усилия нам с флейтой «по плечу», ориентируюсь на это. Ну и стараюсь использовать весь свой профессионализм, чтобы минимизировать репетиционное время.

— Программа концерта ориентирована на флейту. Но все же, что объединяет или является отличительной чертой всех произведений?

Маргарита Корешкова (фортепиано): Флейта, конечно, находится в центре нашего «повествования», но тем отчетливей и ярче звучит ее голос, когда она сочетается с другими инструментами, вторит скрипке, беседует с альтом или парит над целым оркестром.

Татьяна Маковеева (виолончель): Эта программа возникла благодаря чудесному соприкосновению с музыкальным инструментом царской семьи. И каждое произведение, которое входит в программу — изысканнейшее и уникальное. Это проявляется и в разнообразном сочетании тембров (дуэт для флейты и альта, трио для флейты, скрипки и виолончели, квартет с флейтой, соло рояль, фортепианный квартет с флейтой и треугольником(!). Представлены сочинения разных композиторов, в том числе ныне забытых, но звучащих в царской России (Врба, Краус, Вёльфль, Моцарт, Штраус). И всё же объединяет все эти сочинения общее настроение и атмосфера дореволюционной России, жизни её высших, аристократических кругов, в каждом произведении – свет, лиричность, благородство, душевность, трепетность и благодарность.

— В каких произведениях эта флейта раскрывается лучше всего, показывает свои возможности?

Маргарита Корешкова: Выделить что-то одно невозможно. Мы подбирали произведения так, чтобы каждое открывало новые грани во множестве звуков, скрытых в инструменте: кантилену, тонкий юмор, точность и ясность классицизма, роскошь венского вальса…

— Расскажите о самом любимом или необычном произведении программы? На что Вы бы посоветовали обратить внимание слушателям?

Маргарита Корешкова: Каждый номер мне дорог по-своему, и на каждый бы стоило обратить внимание. Лично для себя отмечу вальс Штрауса. Примечательно то изменение эмоций, которое произошло во мне в процессе подготовки концерта — сначала я относилась к вальсу очень спокойно, но потом, с каждой репетицией, он становился всё более родным и необыкновенным. А главное — он объединяет нас всех на сцене!

Егор Фарафонтов (альт): Для меня особенным произведением является дуэт Крауса для флейты и альта. Мало того, что сочетание инструментов крайне необычное, так ещё и произведение требует большого творческого и технического вызова. И, как обычно и бывает, это произведение требует особенно лёгкого финального исполнения, чтобы слушатель даже не заподозрил, что на самом деле это совсем не просто. Возможно, поэтому исполняют дуэт Крауса довольно редко.

Татьяна Маковеева: Самым уникальным номером я бы посчитала Вальс Штрауса «Прощание с Петербургом». Интересна и история возникновения этого произведения, и история Павловского вокзала, как концертной площадки конца 19-го века, и личность Иоганна Штрауса, «короля вальсов». В нашем случае это сочинение уникально ещё и тем, что оно переложено Екатериной Дрязжиной для нашего камерного состава. Звучит это очень интересно, «вкусно» и изысканно! Приятно, что вступление к вальсу начинается с задумчивого, глубокого соло виолончели, кстати одного из любимейших инструментов царской семьи!

— «Обратная перспектива» изначально специализировалась на барокко. В этой программе вы выходите далеко за его пределы. Какие у вас ощущения?

Маргарита Корешкова: Самые приятные! Барокко — это ворота, которые открывают путь в обе временные стороны: как в глубину веков, так и в самую близкую современность!

Егор Фарафонтов: Для меня путешествие в барокко как раз и начиналось с более современной музыки, так что мой путь созвучен названию коллектива. И потому я не чувствую себя некомфортно в этих рамках, наоборот, это логичное продолжение пути.

Варвара Михайлова (скрипка): Ощущения на самом деле самые положительные! Ансамбль действительно направлен на исторически ориентированное исполнительство — это подход к исполнению музыки, учитывающий исторические условия. Например, мы используем инструменты, соответствующие времени, строй, в котором тогда звучала музыка и стиль эпохи.

Внутри программы мы совершим путешествие во времени. Концерт открывает музыка Гайдна, который родился в поздний период барокко, но является одним из ярчайших представителей классицизма, через музыку Моцарта, Крауса, Вёльфля мы проживаем эпоху классицизма, а заканчиваем концерт Штраусом, который жил уже в эпоху романтизма.

Я думаю, что это даже наше преимущество, ориентироваться не только в эпохе барокко, но и в других которые предшествовали или появились после. Возможно, со временем у нас будет программа с музыкой средневековья или же наоборот современная академическая музыка!