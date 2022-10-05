ЕКАТЕРИНБУРГ: Фестиваль Музыкальное сердце театра представил афишу событий

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского пройдет в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.
На театральных площадках столицы Урала с 18 по 28 ноября состоятся показы лучших российских спектаклей, будет организована творческая лаборатория, мастер-классы и круглый стол для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения победителей.
Организаторы фестиваля представили предварительную программу фестиваля:
- 18 ноября 18:30 мюзикл «Сирано де Бержерак»;
- 20 ноября, 15:00 и 19:00; 21 ноября, 19:00 мюзикл «Дорогой мистер Смит» (Государственный драматический театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург);
- 21 ноября, 19:00 Рэп-мюзикл «Преступление и наказание»;
- 22 ноября, 19:00 Мюзикл «Семейка Аддамс» (Тюменский Большой драматический театр); 19:00 Музыкальный спектакль «Кабаре Трезини»; 15:30 и 18:30 Спецпроект «Юная любовь в пяти театральных измерениях», спектакль-урок;
- 23 ноября, 19:00 Мюзикл «РОК» (Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва, Кемеровская область); 15:30 и 18:30 Спецпроект «Война глазами детей»;
- 24 ноября, 18:30 сказка-мюзикл «Летучий корабль» (Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»);
- 25 ноября, 18:30 «Магнит», история в десяти песнях;
- 27 ноября, 19.00 Гала-концерт Максима Дунаевского и звезд российского мюзикла.
Спектакли пройдут на ведущих сценических площадках города.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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