Одноклассники и фонд «Гольфстрим» запустили пользовательские рамки в честь проекта «Искусство быть»

Специально для инклюзивного проекта благотворительного фонда «Гольфстрим» — «Искусство быть» ОК создали пять тематических рамок, которые уже сейчас доступны всем пользователям соцсети. Рамки для аватаров проекта фонда «Гольфстрим» — «Искусство быть» появились в социальной сети Одноклассники.

Креативной группой фонда «Гольфстрим» были предложены пять информационных посылов, символизирующих сам проект, дизайном пользовательских рамок занимались специалисты из ОК.

«Двенадцатый год фонд «Гольфстрим» занимается инклюзивной культурой в стране. Мы работаем во многих регионах Российской Федерации. Для нас инклюзия – естественный процесс взаимодействия всех людей. Сотрудничество с ОК в рамках проекта «Искусство быть» — еще одно проявление инклюзии, когда стать ближе к проекту может каждый», — заметила Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим».

Стоит отметить, что в этом году фондом «Гольфстрим» реализуется уже третий цикл проекта «Искусство быть: запредельно близко» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Первая инклюзивная выставка этого сезона уже доступна для посетителей музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в выставочном зале «Водонапорная башня» с 11 сентября по 13 ноября.

В декабре выставка пройдет в государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, а в феврале в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина.

«Я иду в музей» — одна из рамок социальных сетей предлагает пользователям запланировать посещение музеев в даты проведения выставок и таким образом напоминать себе о своих культурных планах.

«Иду в музей, зову с собой» — призывает планировать посещение выставки «Искусство быть: запредельно близко» вместе с друзьями и родственниками. Применив в своем профиле именно эту рамку, вы продемонстрируете, что будете не против обзавестись компанией для совместного изучения арт-объектов выставки.

«Я и есть арт-объект» — шутливая рамка, рассказывающая о 10 экспонатах, которые были отобраны в проект со всей России среди лучших художников страны.

«Я разбираюсь в современном искусстве» — продемонстрирует экспертность пользователя в современном искусстве.

«Я искусствовед» выделит пользователей, которые изучают искусство. Изучить рамки внимательнее можно по ссылке.

Сотрудничество фонда «Гольфстрим» и ОК реализуется в рамках информационного партнерства по проекту «Искусство быть».

На выставках «Искусство быть: запредельно близко» посетители смогут познакомиться со скульптурами из звуков, экспонатами, которые можно трогать и переставлять, — все работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко», нацелены на взаимодействие со зрителем. Художники через арт-объекты рассказывают посетителям, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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