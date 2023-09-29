На Главной выставке страны в Южном розарии открылась экспозиция работ Международного конкурса детского творчества «Москва в сердце каждого». Гости увидят творчество победителей и лауреатов конкурса — ребят в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих за рубежом.

Юные художники подготовили работы в различных техниках: акварель, пастель, графика, живопись или смешанная техника. На фотовыставке представлены рисунки на тему «Сказочные места Москвы», «Необычные достопримечательности Москвы» и «Старое в новом — рисуем Москву».

Творческие работы участников конкурса были разделены на несколько возрастных групп: 6–9, 10–13 и 14–17 лет. На рисунках они изобразили необычные места Москвы, которые ассоциируются со сказками, изучили нетуристические места города и продемонстрировали, как могли бы вписаться сегодня в архитектуру города утерянные исторические объекты.

Всего в Южном розарии можно увидеть 20 работ победителей и лауреатов конкурса.

Цель проекта — популяризация российской культуры за рубежом, сохранение исторических и культурных традиций, развитие творческих начинаний молодежи, а также расширение и укрепление международных культурных связей Российской Федерации и ее столицы. К участию в конкурсе привлекались дети соотечественников, проживающих за рубежом, а также члены молодежных организаций.

Организаторы Международного конкурса детского творчества «Москва в сердце каждого» — Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.

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