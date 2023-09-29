16 произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи и 16 скульптур из собрания Музея Мирового Океана представлены в залах выставочного центра «Пакгауз». Гости выставки совершат путешествие по разным историческим эпохам и увидят, как менялось восприятие морской стихии в различных стилях и направлениях отечественной живописи и скульптуры.

«Нигде, кроме как в море, человек не ощущает столь остро свою незначительность, но только море дарит и ощущение полной свободы. Выставка разворачивает перед нами виды бескрайних просторов и отправляет в глубины океана. Творческий замысел объединил предметы искусства самых разных стилей, и мы приглашаем посетителей прийти и поучаствовать в этом смелом эксперименте, попытаться разгадать загадку океана», - отметила на открытии Генеральный директор Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

«Филиал Третьяковской галереи в Калининграде ещё не открылся, но уже работает и вместе с партнерами знакомит жителей и гостей города с коллекцией главного музея национального искусства России. На выставке представлены работы маринистов XIX – XX веков, которые работали в разных стилях, но вдохновлялись одним – морем. Для того, чтобы путешествие по выставке было интереснее, мы также подготовили специальный квест по ней», - отметила Директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина.

На выставке посетители познакомились с полотнами Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова и Исаака Левитана, картины «первого живописца Арктики» Александра Борисова, классика советской живописи Алексея Ткачева, а также Рихарда Васми, Эдуарда Калныньша и других. Разнообразна и широка география проекта – посетители выставки получат возможность отправиться в странствие от суровых берегов Северного Ледовитого океана до Каспийского моря. Дополняют экспозицию острые по образному решению скульптуры выдающего скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана.

В церемонии открытия приняли участие юные музыканты филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский» (педагоги Г.А. Афанасьев и М.В. Васильев).

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