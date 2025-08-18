VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о партнерстве с Российско-Кыргызским Фондом развития

«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о партнерстве с Российско-Кыргызским Фондом развития

editor
By editor
73
Дмитрий Медников, Артем Новиков
Дмитрий Медников, Артем Новиков. Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

На площадке VII Киргизско-Российского экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве «Русской Медиагруппы» и Российско-Кыргызского Фонда развития. Стороны планируют проведение совместных мероприятий и взаимную информационную поддержку, направленную на создание единого культурного пространства и развитие экономического взаимодействия в регионе.

Подписи на соглашении об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества поставили управляющий директор холдинга Дмитрий Медников и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.

Также Дмитрий Медников выступил модератором сессии «Экономика партнерства: от локализации производств к расширению рынков». Участники обсудили передовые цифровые решения в экономике и потенциал межрегионального сотрудничества, отметив интенсивный экономический рост Кыргызстана, включающий рост промышленности, инвестиций, ВВП, доходов на душу населения.

«Все эти цифры – это в первую очередь отношения между людьми, – подчеркнул Дмитрий Медников, открывая сессию – Именно количество встреч, совместных эмоций, многосторонних, двусторонних отношений делают крепче дружбу между государствами и позволяют создать экономический рост».

Также Дмитрий Медников отметил, что главная задача подобных мероприятий – создать пространство доверия.

«И медийные компании, такие как «Русская Медиагруппа», концентрирующиеся на медиамузыкальном бизнесе, и технологии, связанные с эмоциональными большими данными, помогают выстраивать сотрудничество и создавать очень длинный горизонт планирования и дружбы», – заключил он.

Востребованность формата подобных дискуссий подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков:

«Бизнес-диалог Россия-Киргизия стал неотъемлемой частью Петербургского международного экономического форума. И сессия, которая проходит здесь сегодня, это тоже результат нашей совместной работы. Нам необходимо держать тот темп, те добрососедские, доверительные отношения, которые сформировались, и конечно, продолжать сотрудничество».

«Это мероприятие, организованное Фондом Росконгресс, действительно выдающееся событие, – также подчеркнул заместитель Министра экономики и коммерции Киргизской Республики Искендер Асылкулов. – Мы хотим вместе добиваться настоящего процветания. Мы находимся на экономическом форуме, но не только цифрами едиными он важен. А именно той надеждой, которую пробуждает этот форум сейчас в народе, оказывая на всех большое влияние».

Предыдущая статья
Елена Батурина: «Я не стесняюсь, если у меня что-то не получается»
Следующая статья
Кино из Китая снова приехало в Казань

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru