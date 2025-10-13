Владимир Ермак: «Искусство татуировки – живой диалог и отражение индивидуальности городской души»

В эксклюзивном интервью Владимир Ермак рассказывает, как его работы становятся частью жизни человека и городской культуры. Он делится взглядами на создание уникальных тату, отражающих внутренний мир клиента и дух большого города, а также планами развивать искусство, которое объединяет и вдохновляет.

– Ваше творчество существует на уникальной границе частного и публичного: оно принадлежит клиенту, но одновременно становится частью визуального кода города. Чувствуете ли вы, что ваши работы — это передвижная выставка по всему городу, и меняет ли это вашу ответственность как художника?

– Конечно, я чувствую это. Татуировки сейчас выходят за пределы города и даже страны — люди присылают мне фото с пляжей и курортов. Там кто-то знакомится, видит чужие тату и ищет мастера. Тату — это не только искусство, но и способ сближения и общения людей. Они становятся причиной для разговоров и создания сообществ. В этом я ощущаю большую ответственность — понимаю, что мое искусство живет своей собственной жизнью и влияет на людей вокруг.

– Москва — город с колоссальным ритмом и смешением стилей. Как эта энергия влияет на ваши эскизы? И можно ли вообще говорить о существовании «московской школы» татуировки?

– Говорить о строгой «московской школе» татуировки, на мой взгляд, нет никакого смысла. Сегодня важнее школа конкретного мастера. Я могу говорить о школе Владимира Ермака — о том, как мой уникальный почерк культивируется и трансформируется моими учениками, оставаясь узнаваемым. Энергия Москвы, безусловно, влияет, но не как единый стиль, а как хаос, который мне, как инженеру, нужно структурировать. Это топливо для сложных, многослойных работ, в отличие, например, от более камерной и быстрой энергетики Питера.

– Ваша «поверхность» — живая, дышащая, меняющаяся со временем. Как вы выстраиваете диалог с этим особым материалом? И есть ли разница в подходе к масштабной работе на спине и камерному сюжету на запястье?

– Для меня кожа — такой же живой и трепетный материал, как холст или бумага для художника. Я с одинаковым уважением отношусь и к масляным краскам, и к коже. Этот процесс сродни выстраиванию близких, доверительных отношений с человеком, его телом и энергетикой. Это всегда интимный и очень ценный диалог. Конечно, есть разница: спина — это большое полотно для сложной композиции, а запястье — лаконичное высказывание. Но в основе всегда лежит одно стремление — найти общий язык и с материалом, и с идеей.

– Татуировка создается долго, порой месяцами. Как вы поддерживаете целостность замысла и энергетику работы на протяжении всего этого пути? Это похоже на сериал с продолжением?

– Нет, это не сериал. Это скорее история построения долгих, прочных отношений. Для меня процесс не заканчивается, когда клиент выходит из двери студии. Я всегда уделяю внимание гостям и задолго до начала сеансов: мы общаемся, я отвечаю на вопросы. Это моя жизнь, и люди, которые приходят ко мне, в ней и остаются. Чтобы поддерживать целостность, мы с клиентом с самого начала фиксируем не тренды, а отталкиваемся от чего-то фундаментального, от сути человека. Когда работа имеет такой прочный фундамент, ее легко продолжить даже после большого перерыва.

– Как вы относитесь к быстрой смене трендов в индустрии? Ваша задача — создать актуальное «сейчас» или нечто, что будет резонировать с клиентом и через 30 лет?

– Моя задача гораздо ближе к вечности. Тренды приходят и уходят, а убеждения и фундаментальные ценности остаются с человеком на всю жизнь. Мне очень нравится, когда клиент вносит в свою идею «нерушимые» вещи своих жизненных или религиозных взглядов, истории своей семьи. Такой подход позволяет татуировке жить с клиентом десятилетиями и не напрягать его через пару лет. Я призываю отталкиваться от фундаментального, поэтому моим клиентам достаточно легко жить со своими татуировками.

– Ваше портфолио — это коллекция человеческих судеб. Остаются ли у вас самые ценные эскизы? Какой проект стал для вас самым важным диалогом?

– Для меня каждый проект — самый важный. Я ценю каждого человека, который ко мне пришел и доверился. У меня даже есть профессиональная деформация: я могу не вспомнить человека в лицо, но, увидев его татуировку, точно вспомню, кто это, что это и какую историю мы вложили. На моем счету больше тысячи татуировок за 10 лет, и каждая — это отдельная судьба. Выделить один самый важный диалог просто невозможно, ведь каждая встреча по-своему уникальна и ценна.

– Если бы вам предложили создать тату-инсталляцию, посвященную Москве, какой образ или концепцию вы бы выбрали?

– Я бы не стал ограничиваться одним стилем или образом. Москва слишком многогранна. Ее нельзя описать только графичными высотками или абстракцией ритма метро. Здесь есть и расслабленная энергия людей, которым нравится суета, и невероятная сила тех, кто «рвет пространство», и сложные, похожие на орнаментальные лабиринты, схемы. Поэтому я бы смешал несколько стилей, нашел в этом хаосе концепцию и создал сложную, многогранную работу, отражающую всю полноту этого города.