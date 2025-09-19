АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Группа Gorky Park, покорившая мировые чарты

Фото © пресс-служба группы Gorky Park

Gorky Park прославились в конце 1980-х как музыкальные амбассадоры нового времени. Их дебютный альбом покорил чарты США, Латинской Америки, Европы и Азии и постсоветское пространство. Синглы «Bang»и «Try to Find Me» крутились на MTV, звучали на крупнейших радиостанциях, а композиция «Moscow Calling»стала настоящим мировым хитом, закрепив статус группы как международной рок-сенсации. Музыканты выступали на одной сцене с Bon Jovi, Scorpions, Ozzy Osbourne.

Группа Gorky Park, спустя десятилетия триумфа, выходит на сцену с новыми силами. Их фирменный саунд, пронзительные гитары и неповторимая энергетика снова звучат, и звучат громко.

Группа создает материал, в котором сохраняется дух старого Gorky Park, но с обновлённым звучанием на русском языке.

«Мы, безусловно, будем исполнять свои золотые хиты, которые так ждет аудитория, но вместе с этим мы с большим трепетом хотим представить наши новые треки. В последнее время мы испытываем настоящий вихрь вдохновения, написали 10 новых песен, которые в ближайшие полгода увидит свет», – говорит Александр Маршал.

Хиты прошлых лет получат современное концертное воплощение, не теряя той силы, что однажды покорила Мир.

На сцену вновь выйдут участники легендарного состава: Александр Маршал, Алексей Белов, Ян Яненков, Александр Львов.

«Люди соскучились по нормальным песням, по красивым текстам. Теперь модно «комкать» слова, иногда не понимаешь, о чем поют. А мы несем то, что людям хочется слышать», – делится философией группы Алексей Белов.

Выход Gorky Park на сцену — это не только музыка, но и встреча с легендами. Масштабное шоу пройдёт в Москве, а в 2026 году легендарная группа отправится во всероссийский и мировой тур.

Говорят участники группы:

  • «Когда мы на сцене – мы, как рыба в воде, это наша естественная среда. Но когда мы на сцене как группа Gorky Park – энергия растет в геометрической прогрессии. Это цепная реакция, которую невозможно остановить!»
  • Сегодня Gorky Park — это мост между эпохами. Это та же страсть, протест и драйв, но с мудростью времени и современным звучанием. Их новое дыхание — не ностальгия, а настоящее событие для музыкального мира.
  • «Хочу выразить благодарность нашим поклонникам, которые все эти годы помогают нам заниматься тем что мы делаем лучше — играть музыку!» — Александр Львов.
