Завершились съемки фильма «Человек, который смеется»

человек который смеется
Фото © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Создатели фильма «Человек, который смеется» сообщают о завершении съемок и представляют первый тизер, а также эксклюзивные фото с площадки. В главных ролях — Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Анастасия Красовская, Ирина Пегова и другие.

По сюжету, популярный актер боевиков, известный своим суровым выражением лица, получает травму. Это приводит к неожиданному побочному эффекту — теперь он постоянно смеется.

Уже на этапе разработки сценария создатели понимали, что исполнителем главной роли должен стать Евгений Цыганов. Тогда кино будет настоящим аттракционом — актер, которого никто не видел в кадре смеющимся, будет смеяться весь фильм. И все сложилось- Евгению понравилась история. А дальше к проекту присоединились и другие большие звезды.

15 сентября прошли съемки финальной сцены фильма под культовую композицию «Песенка о хорошем настроении». В сцене приняли участие все исполнители главных ролей.

Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. В фильме впервые снимается сын Евгения Цыганова Андрей, который играет сына главного героя

Съёмки проходили в Москве и Туле.

«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», – говорит режиссер Владимир Котт.

