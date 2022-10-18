Аиша Ханум знает секрет популярности

Как в 11 лет стать популярной? Уверены, что далеко не каждый знает ответ. А Аиша Ханум знает. Конечно же, нужно обладать талантом, который у нее, несомненно, есть. Во-вторых, нужно иметь свой собственный музыкальный материал. И важно, чтобы эти песни были близки и понятны каждому. Ну а еще — возможности интернета — в наше время без него никак. Социальные сети помогают донести свое творчество до большой аудитории. А если эти песни исполнены с любовью и полны этого прекрасного чувства — то успех не заставит себя ждать. Аиша — яркий пример трудолюбия и природного таланта. Эта уникальная девочка обладает колоссальным потенциалом и ее ждет прекрасное сценическое будущее. Впрочем, оно уже настоящее. Как ей это удается — мы попытались выяснить секреты популярности самой молодой звездочки Дагестана.

– Учавствовала ли в каких-то проектах, конкурсах?

– В Республиканских конкурсах занимала призовые места.

– С кем сотрудничаешь по творчеству?

– Веду блог в Ютубе, Тик-Ток и других социальных сетях.

– Как ты считаешь, пению можно ли научиться, или это все — таки дар?

– Я думаю 50 на 50. (Дар — это безусловно. Но его надо ещё отточить ещё. С каждым разом петь все лучше и лучше. Ну в принципе, как и в любом другом деле. – прим.)

– Что для тебя музыка?

– Для меня-это подарок от Всевышнего.

— Наряду с пением, появились ли у тебя какие-нибудь другие интересы?

– Да, наряду с пением,я начала активно вести свой блог в соцсетях. Там сейчас у меня свыше 100 тыс. активных подписчиков.

— Ты родилась в семье музыкантов. А что пели у тебя дома в праздники?

– Моя мама заслуженная артистка республики Дагестан. А ещё у меня два дяди развиваются в сфере музыки. И да, самое главное!.. Мой дедушка, в своё время был один из известных музыкантов своего района.

— Какое у тебя главное детское воспоминание?

– Я пока ребёнок, я считаю. Мне пока всего 11 лет. И я очень счастливая девочка.

– Какие бы песни ты хотела бы ещё спеть, записать?

– Есть очень много идей и планов. И сейчас мы работаем над реализацией этих проектов. Пока все говорить не буду, но даю слово – моим слушателям они очень понравятся.

– Успеваешь ли ты совмещать занятия музыкой с другими предметами? Как тебе это удаётся?

– Многие меня спрашивают когда видят мой образ жизни в соцсетях: «Хожу ли я вообще в школу?». А я не только хожу, но и учусь на «отлично». Главное то, что мы с мамой все заранее планируем.

– Есть ли у тебя любимые книги? Любишь ли ты читать?

– Люблю читать. Детские сказки люблю читать перед сном младшей сестрёнке.

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