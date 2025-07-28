«Эталон» выступил генеральным партнером открывшейся в Казани выставки дизайна

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начала работу передвижная выставка победителей IV Всероссийской биеннале «Придумано и сделано в России». Проект Всероссийского музея декоративного искусства представляет 200 лучших работ современных дизайнеров – от мебели и посуды до арт-объектов, выполненных из керамики, текстиля, дерева, переработанных и инновационных материалов. Группа «Эталон» выступила генеральным партнером проекта.

Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:

«Поддержка культуры и современных творческих инициатив – важная часть социальной ответственности нашей компании. Мы рады способствовать развитию и популяризации российского дизайна, который отражает национальную идентичность и задает новые стандарты качества и эстетики, в том числе в малых архитектурных формах и интерьерах жилых пространств».

Казань стала первым городом нового этапа программы продвижения российского дизайна в регионах.

Ирада Аюпова, министр культуры Республики Татарстан:

«Мы сегодня доказываем, что то, что сделано у нас, достойно тиражирования, достойно того, чтобы быть популярным и модным. И что самое важное – оно должно создавать среду. Такие проекты позволяют нам становиться убежденными сторонниками индивидуализации среды. Когда мы поймем, что среда – это не просто пространство, в котором мы живем, а форма самовыражения, трансляции собственной идентичности, собственного культурного кода, тогда институты красоты в части оформления пространств еще больше станут востребованы нашими сообществами».

Особенность выставки – сочетание современных работ с работами начала XX века из фондов музея. Авторы представленных экспонатов – дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Махачкалы и других российских городов.

Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства:

«Хотелось бы поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, которое выделяет этот проект, включая его в те или иные национальные программы, отмечая те города и площадки, где организуются выставки и откуда приглашаются дизайнеры. И если эта работа ведется на государственном уровне, это способствует формированию нашего российского бренда и всего того, что мы называем будущим дизайном нашей страны».

Выставка отражает ключевые тренды: экологичность, локальную идентичность и инновации. Среди ярких экспонатов – ширма «Яшерен» (Tatar Home) с татарскими орнаментами и столик из переработанного пластика «Tashlar Recycled» (qullar).

Фото © пресс-служба ГК «Эталон»