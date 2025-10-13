Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЭтнографический мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд

Этнографический мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд

T1
By T1
201
артисты этномюзикла ожерелье россии
Фото © Александр Шапунов

795 детей-артистов на одной сцене — 12 октября в концертном зале «Москва» был установлен национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников» и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России. Талантливые дети и подростки из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России. Герои нашего времени».

Участниками этномюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны – 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО «Офис креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры РФ. В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

– Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов,- сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, – особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени – военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, они ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники – ветры – увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

– Мы проехали всю Россию, мы собирали самых талантливых, собирали традиции и обычаи, – рассказал руководитель и генеральный продюсер проекта «Ожерелье России» Юрий Соломатин, — Нашей основной задачей была дружба и межнациональное, межконфессиональное общение.  С ребятами работали наставники: руководители государственных ансамблей «Кабардинка» и «Эльбрус» Игорь Атабиев и Исмаил Байрамкулов, известные эстрадные артисты, режиссерско-постановочная группа. Мы провели образовательные треки, дали онлайн-задания во все регионы, и уже перед премьерой за три дня усиленных репетиций мы все свели воедино.

В Москву приехали ребята из Владивостока и Калининграда, Нальчика и Ухты, Благовещенска и ЛНР – 32 региона, 8 федеральных округов. Саму столицу России представили 9 коллективов, включая уникальный инклюзивный ансамбль «Танцующий дом», поразивший зрителей своим номером о неумолимом ходе времени. Вместе с ребятами приехали родители и педагоги – всего более тысячи человек. Зрительный зал на 2 тысячи мест был полон. Часть билетов бесплатно распространили по творческим коллективам и благотворительным фондам Москвы и Московской области.

– Важно, что юные участники проекта учатся основам российской государственности не по учебникам и скучным лекциям, а благодаря личному творческому участию, — поделилась мнением член комиссии «Семья» Государственного Совета Российской Федерации, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» Ирина Волынец, — Ценность нашего события в объединении детей из всех регионов нашей большой многонациональной страны — в этом и заключается приобщение к культуре народов России, это чувство общности и единства. Пока мы едины, мы непобедимы! Национальный родительский комитет всецело поддерживает и разделяет ценности этого проекта, важность которого невозможно переоценить.

Почетными гостями премьеры стали: космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта «Голос» Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.

«Автономная некоммерческая организация «Офис креативных индустрий» и руководитель проекта Юрия Соломатин создали не просто яркое зрелище, а мощное духовное явление, — говорится в правительственной телеграмме от главы КПРФ Геннадия Зюганова, — в эпоху, когда предпринимаются попытки переписать нашу историю и разобщить народ, вы своими сердцами и талантами сплетаете живое, звучащее «ожерелье» из уникальных культурных жемчужин нашей великой Родины».

Ведущей вечера стала Светлана Зейналова – ведущая утреннего эфира на Первом канале. Финалом этномюзикла стал масштабный общий номер «Родина моя» на песню в исполнении Анны Май.

– Творчество – это от Бога, – напутствовала юных артистов певица, – Когда мне страшно, я вспоминаю, что моя задача – передать это дальше людям, и страх проходит. Ничего не бойтесь, то, чем вы занимаетесь – очень благое дело. Творчество, как и красота, обязательно спасет мир!

Предыдущая статья
ФПРК сформировал список самых активных кинематографистов в регионах
Следующая статья
Яхта «Fraternidade» прибыла в Энсенаду: кругосветная экспедиция «Братство-2025» достигла Мексики

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru