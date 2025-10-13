Этнографический мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд

795 детей-артистов на одной сцене — 12 октября в концертном зале «Москва» был установлен национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников» и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России. Талантливые дети и подростки из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России. Герои нашего времени».

Участниками этномюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны – 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО «Офис креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры РФ. В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

– Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов,- сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, – особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени – военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, они ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники – ветры – увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

– Мы проехали всю Россию, мы собирали самых талантливых, собирали традиции и обычаи, – рассказал руководитель и генеральный продюсер проекта «Ожерелье России» Юрий Соломатин, — Нашей основной задачей была дружба и межнациональное, межконфессиональное общение. С ребятами работали наставники: руководители государственных ансамблей «Кабардинка» и «Эльбрус» Игорь Атабиев и Исмаил Байрамкулов, известные эстрадные артисты, режиссерско-постановочная группа. Мы провели образовательные треки, дали онлайн-задания во все регионы, и уже перед премьерой за три дня усиленных репетиций мы все свели воедино.

В Москву приехали ребята из Владивостока и Калининграда, Нальчика и Ухты, Благовещенска и ЛНР – 32 региона, 8 федеральных округов. Саму столицу России представили 9 коллективов, включая уникальный инклюзивный ансамбль «Танцующий дом», поразивший зрителей своим номером о неумолимом ходе времени. Вместе с ребятами приехали родители и педагоги – всего более тысячи человек. Зрительный зал на 2 тысячи мест был полон. Часть билетов бесплатно распространили по творческим коллективам и благотворительным фондам Москвы и Московской области.

– Важно, что юные участники проекта учатся основам российской государственности не по учебникам и скучным лекциям, а благодаря личному творческому участию, — поделилась мнением член комиссии «Семья» Государственного Совета Российской Федерации, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» Ирина Волынец, — Ценность нашего события в объединении детей из всех регионов нашей большой многонациональной страны — в этом и заключается приобщение к культуре народов России, это чувство общности и единства. Пока мы едины, мы непобедимы! Национальный родительский комитет всецело поддерживает и разделяет ценности этого проекта, важность которого невозможно переоценить.

Почетными гостями премьеры стали: космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта «Голос» Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.

«Автономная некоммерческая организация «Офис креативных индустрий» и руководитель проекта Юрия Соломатин создали не просто яркое зрелище, а мощное духовное явление, — говорится в правительственной телеграмме от главы КПРФ Геннадия Зюганова, — в эпоху, когда предпринимаются попытки переписать нашу историю и разобщить народ, вы своими сердцами и талантами сплетаете живое, звучащее «ожерелье» из уникальных культурных жемчужин нашей великой Родины».

Ведущей вечера стала Светлана Зейналова – ведущая утреннего эфира на Первом канале. Финалом этномюзикла стал масштабный общий номер «Родина моя» на песню в исполнении Анны Май.

– Творчество – это от Бога, – напутствовала юных артистов певица, – Когда мне страшно, я вспоминаю, что моя задача – передать это дальше людям, и страх проходит. Ничего не бойтесь, то, чем вы занимаетесь – очень благое дело. Творчество, как и красота, обязательно спасет мир!