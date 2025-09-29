Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНазваны самые популярные языки для изучения среди россиян

Названы самые популярные языки для изучения среди россиян

editor
By editor
19
заглушка

Ко дню переводчика книжный сервис Строки проанализировал, какие книги по изучению языков россияне читают в 2025 году больше всего, а также в каком возрасте чаще всего обращаются к литературе данной категории. Топ-5 языков для изучения стали английский, испанский, французский, немецкий и итальянский. Наибольшая доля потребления пришлась на английский язык, а молодежь младше 18 лет чаще всего изучает французский.

30 сентября отмечается день переводчика, в связи с этим книжный сервис Строки решил проанализировать, как россияне читают литературу по изучению разных языков. В 2025 году наибольшая доля потребления приходится на литературу по изучению английского языка, 79%. Самыми популярными книгами в этой категории стали «Английский язык. Полный курс» Владимира Мюллера, аудиокнига «Английский словарный минимум. Тренажер» и «Базовый английский: 1 ступень. Самоучитель» в аудиоформате.

Литература по изучению испанского языка в 2025 году увеличила долю потребления на на 4% по сравнению с прошлым годом и заняла вторую строку рейтинга самых популярных языков для изучения. В топ самых популярных книг вошли «Испанский язык. Практический курс» Елизаветы Куцубиной, «Испанский язык. Начальный курс» Виктории Барсуковой и «Уроки разговора на испанском языке. Аудиоприложение» А.В. Кошелевой.

Интересно, что к изучению английского языка чаще всего обращаются пользователи старше 25 лет, испанский наиболее популярен в возрастной группе 35-44, а французский выбирает молодежь младше 18 лет.

На третьем и четвертом местах — французский и немецкий языки соответственно, с разницей в потреблении всего в 1%. Среди литературы по французскому языку пользователи чаще всего выбирали «Французский язык, 16 уроков. Базовый курс» Дмитрия Петрова, «Моя первая книга для чтения» О.В. Пименовой и М. В. Дубановой, а также «Учим французский вместе. Часть 1» Л. Шафрановской, Т.И. Пименовой. Среди книг по немецкому языку наиболее популярны «Немецкую грамматику в таблицах и схемах» Е.А. Тимофеевой, «Немецкий за 100 часов» Елены Шушлеевой и «Разговорный немецкий в диалогах. Аудиоприложение» Татьяны Ярушкиной.

Для изучения английского, испанского и немецкого языков пользователи также обращают внимание на адаптированные издания художественной литературы, такие как «Американские рассказы. American Short Stories. На английском языке» Джека Лондона, Мэри Элизабет Браддон и Фрэнка Норриса, «Треугольная шляпа / El Sombrero de Tres Picos» Педро Антонио де Аларкона и «Лучшее средство от северного ветра. Gut Gegen Nordwind» Д. Глаттауэра.

Меньше 3% от общего потребления приходится на книги по изучению русского языка как иностранного. В этой категории наиболее популярны «Давайте дружить! Учебник по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень», «Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении» Натальи Романовой и «Мы изучаем русский с переводом на английский язык. Элементарный уровень (А1). Учебник по русскому языку как иностранному» Татьяны Александровой и Леонида Московкина.

Предыдущая статья
«Евразия» подвела итоги Международного инклюзивного форума креативных индустрий

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru