Названы самые популярные языки для изучения среди россиян

Ко дню переводчика книжный сервис Строки проанализировал, какие книги по изучению языков россияне читают в 2025 году больше всего, а также в каком возрасте чаще всего обращаются к литературе данной категории. Топ-5 языков для изучения стали английский, испанский, французский, немецкий и итальянский. Наибольшая доля потребления пришлась на английский язык, а молодежь младше 18 лет чаще всего изучает французский.

30 сентября отмечается день переводчика, в связи с этим книжный сервис Строки решил проанализировать, как россияне читают литературу по изучению разных языков. В 2025 году наибольшая доля потребления приходится на литературу по изучению английского языка, 79%. Самыми популярными книгами в этой категории стали «Английский язык. Полный курс» Владимира Мюллера, аудиокнига «Английский словарный минимум. Тренажер» и «Базовый английский: 1 ступень. Самоучитель» в аудиоформате.

Литература по изучению испанского языка в 2025 году увеличила долю потребления на на 4% по сравнению с прошлым годом и заняла вторую строку рейтинга самых популярных языков для изучения. В топ самых популярных книг вошли «Испанский язык. Практический курс» Елизаветы Куцубиной, «Испанский язык. Начальный курс» Виктории Барсуковой и «Уроки разговора на испанском языке. Аудиоприложение» А.В. Кошелевой.

Интересно, что к изучению английского языка чаще всего обращаются пользователи старше 25 лет, испанский наиболее популярен в возрастной группе 35-44, а французский выбирает молодежь младше 18 лет.

На третьем и четвертом местах — французский и немецкий языки соответственно, с разницей в потреблении всего в 1%. Среди литературы по французскому языку пользователи чаще всего выбирали «Французский язык, 16 уроков. Базовый курс» Дмитрия Петрова, «Моя первая книга для чтения» О.В. Пименовой и М. В. Дубановой, а также «Учим французский вместе. Часть 1» Л. Шафрановской, Т.И. Пименовой. Среди книг по немецкому языку наиболее популярны «Немецкую грамматику в таблицах и схемах» Е.А. Тимофеевой, «Немецкий за 100 часов» Елены Шушлеевой и «Разговорный немецкий в диалогах. Аудиоприложение» Татьяны Ярушкиной.

Для изучения английского, испанского и немецкого языков пользователи также обращают внимание на адаптированные издания художественной литературы, такие как «Американские рассказы. American Short Stories. На английском языке» Джека Лондона, Мэри Элизабет Браддон и Фрэнка Норриса, «Треугольная шляпа / El Sombrero de Tres Picos» Педро Антонио де Аларкона и «Лучшее средство от северного ветра. Gut Gegen Nordwind» Д. Глаттауэра.

Меньше 3% от общего потребления приходится на книги по изучению русского языка как иностранного. В этой категории наиболее популярны «Давайте дружить! Учебник по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень», «Пиши без правил. Грамотность и речь в деловом и личном общении» Натальи Романовой и «Мы изучаем русский с переводом на английский язык. Элементарный уровень (А1). Учебник по русскому языку как иностранному» Татьяны Александровой и Леонида Московкина.