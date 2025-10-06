Фёдор Мурачковский: «Творец не должен стоять с протянутой шляпой»

Создатель первой в России краудфандинговой экосистемы Фёдор Мурчаковский рассказал читателям АртМосковии о своей вселенной проектов, авторов и поклонников.

– Фёдор, выручка «Планеты» перевалила за 2 миллиарда, и продолжает расти.

– Да, сейчас уже к двум с половиной подбираемся. Более 10 тысяч проектов реализовано за 13 лет.

– Конкурентов не осталось?

– В нашем бизнесе есть нишевые игроки, и это прекрасно, но в нашем формате конкурентов в стране нет, да и в мире, пожалуй, тоже. Мы опережаем время. Например, с 2013 года у нас заработал магазин товаров, созданных благодаря народному финансированию. А в 2017-м аналогичный магазин появился у второй по величине в мире крауд-платформы IndieGogo. Пандемию он пережить не смог, а мы в это время стали развивать сотрудничество с маркетплейсами и существенно выросли.

– «Планета» переросла формат просто краудфанднинговой платформы, это уже целая планетная система из трех планет?

– Мы называем это экосистемой, это несколько инструментов, объединенных под одним «зонтичным» брендом «Planeta.ru». Кроме традиционной известной всем краудфандинговой площадки, в нее входит система донейшенов [пожертвований] по подписке Orbita.fans. Мы пока не рекламируем ее активно, она продвигается в режиме «сарафанного радио». Запущенные проекты вращаются вокруг звезды.

– Звезда — это Вы?

– Звезда – это автор проекта, у нас он монетизирует свою фан-базу. Обычно фаны «размазываются» по разным площадкам, у нас автор создает свой ID и заводит на него всю свою аудиторию, в том числе с других площадок тоже.

– Обычно проект длится до шести месяцев или даже меньше? Если он выдыхается, куда деваются поклонники звезды?

– Они никуда не деваются, остаются на нашей платформе в режиме «ожидания». Их можно подпитывать новостями, инфоповодами. Например, репортажами с туров рок-группы. Появится новый проект – они будут к нему готовы, не остынут. Тогда автор работает с той же аудиторией, или наращивает новую. Появится, например, идея книги — он может публиковать главы из нее. И новый ID создавать не надо.

– Есть еще третий элемент экосистемы?

– Да, есть у нас магазин уникальных товаров Atmosfera.store, это место реализации продуктов от идеи до прилавка, собранных в виде лотов. Это могут быть книги и виниловые пластинки, например. Мы сами занимаемся логистикой, чем существенно упрощаем работу автору. Хранение товара на нашем складе тоже должно закладываться в стоимость, чтобы «математика» сходилась. Все это требует от автора профессиональной работы, знания маркетинга, менеджмента, PR.

– Если это «творческая единица», не профессионал по продажам, откуда у него эти знания?

– Для этого у нас есть Школа краудфандинга — это переработанный опыт наших продюсеров, которые работают с крупными и/или перспективными авторами. Мы решили помочь авторам с подготовкой. Начали с объяснения, что такое краудфандинг, а дальше дополняли свои курсы вопросами, которые нам задавали сами наши авторы в процессе реализации проектов. Кроме того, у большинства «звезд» есть свои специально выделенные менеджеры для работы с краудфандинговыми проектами. Понятно, такой вариант доступен не всем авторам.

– Если один человек решил поддержать на вашей платформе любимого автора, а другой – купить конкретный лот, насколько это этичный выбор, в том числе для автора? Один просто жертвует деньги, второй покупает продукт?

– Человек сам выбирает, как ему поддержать конкретный проект или автора. В случае выпуска, например, очередного диска группы ДДТ, ни пожертвования, ни покупки уникальных лотов в любом случае не смогут окупить всех расходов на производство. Мы даем поклонникам возможность выбора, в этом и состоит ценность платформы.

– ДДТ – один из ваших чемпионов, они в среднем собирают по 30-40 млн. на проект.

– Поскольку проект был уже не один, они больше 100 млн. собрали в целом. Если говорить о музыке, у исполнителей на нашей площадке появилась возможность выпускать альбом, не привлекая к этому какой-нибудь лейбл, за что на нас сильно обижались. По сути, музыканты сохраняли все права, мы сводили творца с потребителем напрямую. Сумму заработка музыкантов определял сам поклонник, не всем это нравилось.

– Вы недавно стали заниматься винилом?

– Можно сказать, принял прямое участие в возвращении этого уникального продукта на рынок. Это особенный звук, никакая цифра не сравнится. Слушаешь диск именно так, как задумал автор, уже не будешь перепрыгивать с песни не песню. Мы воссоздали процесс производства виниловых пластинок, с точно заданной толщиной пластинки и весом. Сроки исполнения — 2.5 месяца, со звуком и полиграфией. Сейчас у нас в запуске несколько таких проектов. ДДТ будем переиздавать на виниле, кстати, в формате предзаказа. И поклонники группы смогут приобрести пластинки через крауд-проект по более выгодной цене. Может быть, мы сделаем больший тираж, чтобы те, кто не успел оформить предзаказ, все же смогли приобрести пластинки. Правда это будет уже дороже. А продавать их мы будем через наш же магазин.

– Не у всех есть возможность собирать десятки миллионов, кто-то 3 миллиона с трудом собирает.

– Авторы у нас разные. Кто-то первое кино снимет за 250 тыс. рублей – и доволен результатом, ведь про него узнали. Может, с этого начнется его продвижение. Мультфильм «Летучий Корабль» Гарри Бардина мы с вами помним, а молодежь про него ничего не знает. Наша платформа – шанс для него рассказать о себе молодым, независимо то того, сможет он собрать средства на новый мультфильм или нет. Я думаю, что сможет.

– Если заявленный проект не набирает заветные 50%, что с ним происходит? Деньги возвращаете?

– Классический краудфандинг работает по принципу: «все или ничего». Если собирается меньше 50% — деньги возвращаются. Сейчас мы даем возможность автору работать со сборами меньше 50%, если он считает, что за эти деньги проект можно реализовать. Но наш процент в этом случае будет больше.

– Говоря о проценте, это правда, что вы не берете процент с благотворительных проектов, размещенных на вашей платформе?

– Правда, из 18 категорий проектов, благотворительные – особый случай. Это актуальные социальные инициативы, к тому же часто они зашкаливают по креативности и привлекательности для жертвователя. Например, в 2024 году благодаря крауд-проекту запустится анонимный чат психологической поддержки подростков «1221». Благодаря сервису молодые люди в возрасте от 12 до 21 года могут получить бесплатную часовую консультацию с профессиональным психологом. Так как они проходят в онлайн-формате, подростки могут обращаться из любой точки мира.

Есть еще пример пусть не благотворительного, но креативного подхода. Фотограф Иван Хафизов запустил 15 крауд-проектов, собрал почти 23 млн. рублей и создал виртуальный музей наличников, выпустил сборные модели, а также ежегодно выпускает календари с фотографиями.

– Краудфандинг – это один из способов привлечения инвестиций. Это про деньги? Или про что-то другое?

– Это точно не только про деньги, эта технология обеспечивает обратную связь между создателем и потребителем креативного контента. Творец не должен стоять с протянутой шляпой, гораздо интереснее предложить поклоннику купить уникальный продукт, которого нет в обычном магазине. Группа «Ария» собирает на нашей площадке десятки миллионов рублей, но она и без этого выпускает свои альбомы. Мы объясняем участникам нашей сети: Planeta.ru – это ваше наследие, эта платформа объединяет активных людей, которые вместе начинают что-то делать. Звезды подтягивают за собой менее известных исполнителей. «Ария» выпустит свой альбом, вместе с ней на нашей платформе запустится много около-металлических групп. Не все проекты «выстреливают», на нашей площадке успешным оказывается каждый третий. Главное – давать людям возможность выбирать, рисковать, самим принимать решения.

Текст: Сергей ТУРКИН