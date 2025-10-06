Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка Ирины Митриковой «Москва – город цвета» завершает свою работу

Выставка Ирины Митриковой «Москва – город цвета» завершает свою работу

editor
By editor
21
ирина митрикова и галина мерзликина
Художник Ирина Митрикова и куратор выставочных проектов Галина Мерзликина. Фото предоставлено PR-сопровождением

В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына подходит к завершению одна из самых выразительных художественных выставок осени — «Москва — город цвета». Этот проект, приуроченный ко Дню города, стал не только визуальной интерпретацией столицы, но и настоящей эмоциональной симфонией, в которой город предстает как живой, пульсирующий организм, рожденный из света, формы и цвета. Художник Ирина Митрикова и куратор Галина Мерзликина создали живописный рассказ о столице, метафору культурной памяти и личного восприятия.

Дома, купола, башни, колонны, фасады, люди распадаются на тектонические плоскости и собираются заново в насыщенных композициях. Цвет здесь не подчинён предмету — он первичен, он строит пространство. То пульсирующий, то приглушённый, он создаёт ощущение движения, дыхания, напряжения — как если бы сам город стал живым организмом.

«Стиль Ирины Митриковой сочетает в себе декоративную силу формы и авангардную свободу композиции. Это живопись, где важен не только сюжет, но и состояние, перспектива и плотность. Всё пространство холста наполнено: нет пустот, нет пауз — как нет их и в большом городе, где каждый фрагмент связан с другим ритмически и чувственно», — рассказывает Галина Мерзликина.

Москва в этих работах — это не карта и не хроника. Это воспоминание, ощущение, музыкальная тема, где цвет — это голос, а форма — это движение. Ирина Митрикова говорит языком современного искусства, но в диалоге с историей, с традицией, с прошлым, которое становится живым именно через искусство.

Выставка предлагает зрителю по-новому взглянуть на Москву — как на город, рождающийся из цвета, света и внутреннего резонанса. В экспозиции представлено двадцать живописных полотен, каждое из которых — художественное прочтение города — подлинное, выразительное, наполненное внутренним светом.

Музыкальное сопровождение подготовил российский пианист-виртуоз и композитор Александр Климашевский — автор музыкальных портретов, в чьих произведениях звучат характер, внутренний мир и эмоциональный облик человека или города. Его музыка стремится передать не только внешние черты, но и глубокие психологические и чувственные слои образа. Музыка становится продолжением живописи — её дыханием и интонацией.

Выставка продлится до 13 октября 2025 года, и у зрителей остаётся всего несколько дней, чтобы увидеть Москву по-новому, как эмоциональное пространство, как цветовую симфонию, как личное воспоминание, вписанное в городскую ткань.

Предыдущая статья
У «Великолепной Пятерки» появится еще 100 новых серий

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru