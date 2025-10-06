Выставка Ирины Митриковой «Москва – город цвета» завершает свою работу

В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына подходит к завершению одна из самых выразительных художественных выставок осени — «Москва — город цвета». Этот проект, приуроченный ко Дню города, стал не только визуальной интерпретацией столицы, но и настоящей эмоциональной симфонией, в которой город предстает как живой, пульсирующий организм, рожденный из света, формы и цвета. Художник Ирина Митрикова и куратор Галина Мерзликина создали живописный рассказ о столице, метафору культурной памяти и личного восприятия.

Дома, купола, башни, колонны, фасады, люди распадаются на тектонические плоскости и собираются заново в насыщенных композициях. Цвет здесь не подчинён предмету — он первичен, он строит пространство. То пульсирующий, то приглушённый, он создаёт ощущение движения, дыхания, напряжения — как если бы сам город стал живым организмом.

«Стиль Ирины Митриковой сочетает в себе декоративную силу формы и авангардную свободу композиции. Это живопись, где важен не только сюжет, но и состояние, перспектива и плотность. Всё пространство холста наполнено: нет пустот, нет пауз — как нет их и в большом городе, где каждый фрагмент связан с другим ритмически и чувственно», — рассказывает Галина Мерзликина.

Москва в этих работах — это не карта и не хроника. Это воспоминание, ощущение, музыкальная тема, где цвет — это голос, а форма — это движение. Ирина Митрикова говорит языком современного искусства, но в диалоге с историей, с традицией, с прошлым, которое становится живым именно через искусство.

Выставка предлагает зрителю по-новому взглянуть на Москву — как на город, рождающийся из цвета, света и внутреннего резонанса. В экспозиции представлено двадцать живописных полотен, каждое из которых — художественное прочтение города — подлинное, выразительное, наполненное внутренним светом.

Музыкальное сопровождение подготовил российский пианист-виртуоз и композитор Александр Климашевский — автор музыкальных портретов, в чьих произведениях звучат характер, внутренний мир и эмоциональный облик человека или города. Его музыка стремится передать не только внешние черты, но и глубокие психологические и чувственные слои образа. Музыка становится продолжением живописи — её дыханием и интонацией.

Выставка продлится до 13 октября 2025 года, и у зрителей остаётся всего несколько дней, чтобы увидеть Москву по-новому, как эмоциональное пространство, как цветовую симфонию, как личное воспоминание, вписанное в городскую ткань.