В Люксембурге открылась выставка «Майя Плисецкая. Арена жизни»

В Люксембурге в Российском центре науки и культуры Бахрушинский музей открыл выставку «Майя Плисецкая. Арена жизни». Экспозиция посвящена жизни и творчеству Майи Плисецкой, одной из величайших балерин XX века.

«Майя Плисецкая — выдающаяся балерина, чьё новаторство и талант навсегда изменили историю мирового балета. Бахрушинский театральный музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с её именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача — не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира — от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди — масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: Мы уже представили проект в Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине», — поделилась генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Прима Большого театра, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая вошла в историю как одна из знаковых фигур балета ХХ века Её имя стало символом смелости, стойкости и художественного совершенства. Энергия и талант, умноженные на силу характера и трудолюбие, сделали её одной из самых ярких и влиятельных личностей мирового искусства.

«Целью моей жизни всегда был танец. И эта цель достигнута — я танцевала», — признавалась Плисецкая. В этих словах — формула её судьбы. Неустанное стремление к свободе, абсолютная преданность искусству и непреклонная воля сделали её символом целой эпохи. Для Майи Михайловны сцена была настоящей «ареной жизни», где каждое выступление становилось торжеством таланта и характера, а каждое движение — вызовом обстоятельствам и самой себе.

«Благодарим Бахрушинский театральный музей за возможность представить на площадке Русского дома в Люксембурге выставку, посвящённую Майе Плисецкой — одной из главных фигур балетного искусства XX века. В Люксембурге, стране, которая интересуется балетом, невозможно было пройти мимо её 100-летнего юбилея. Для местной аудитории и СМИ Плисецкая по-прежнему остаётся легендой русского и мирового балета. Она работала с лучшими хореографами, вдохновляла знаменитых кутюрье и гениальных художников, поэтов и зрителей. В экспозиции Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина „Майя Плисецкая. Арена жизни“ нашли отражение самые разные грани её таланта», — прокомментировала руководитель представительства Россотрудничества в Люксембурге Марина Бочарова.

На выставке представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий. Среди авторов снимков — признанные мастера сценической и художественной фотографии Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов, один из лучших балетных фотографов и давний друг музея. Его объектив запечатлел ключевые моменты творческой биографии Майи Плисецкой: последний выход на сцену в роли Кармен, проникновенное исполнение «Умирающего лебедя» под аккомпанемент Мстислава Ростроповича, вечер «Ave Майя» в Новой опере…

Отдельная часть экспозиции посвящена жизни Плисецкой вне сцены — за кулисами и в кругу близких. Здесь представлены трогательные портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, закулисные снимки с двоюродным братом — художником Борисом Мессерером, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.

Кроме того, в экспозицию вошли материалы, отражающие её ставшее легендарным исполнение партий в балетах «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Гибель розы», «Лебединое озеро» и «Болеро», а также редкие кадры репетиций с выдающимися мастерами балета XX века — Елизаветой Гердт, Галиной Улановой и Морисом Бежаром.

Гостей вечера ждало торжественное открытие. Атмосферу события дополнил камерный джазовый концерт Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой.