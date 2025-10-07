Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Люксембурге открылась выставка «Майя Плисецкая. Арена жизни»

В Люксембурге открылась выставка «Майя Плисецкая. Арена жизни»

T1
By T1
79
майя плисецкая - люксембург
Фото @ пресс-служба БТМ

В Люксембурге в Российском центре науки и культуры Бахрушинский музей открыл выставку «Майя Плисецкая. Арена жизни». Экспозиция посвящена жизни и творчеству Майи Плисецкой, одной из величайших балерин XX века.

«Майя Плисецкая — выдающаяся балерина, чьё новаторство и талант навсегда изменили историю мирового балета. Бахрушинский театральный музей обладает   крупнейшей коллекцией, связанной с её именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача — не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира — от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди — масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: Мы уже представили проект в   Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине», — поделилась генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. 

Прима Большого театра, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая вошла в историю как одна из знаковых фигур балета ХХ века Её имя стало символом смелости, стойкости и художественного совершенства. Энергия и талант, умноженные на силу характера и трудолюбие, сделали её одной из самых ярких и влиятельных личностей мирового искусства.

«Целью моей жизни всегда был танец. И эта цель достигнута — я танцевала», — признавалась Плисецкая. В этих словах — формула её судьбы. Неустанное стремление к свободе, абсолютная преданность искусству и непреклонная воля сделали её символом целой эпохи. Для Майи Михайловны сцена была настоящей «ареной жизни», где каждое выступление становилось торжеством таланта и характера, а каждое движение — вызовом обстоятельствам и самой себе.

«Благодарим Бахрушинский театральный музей за возможность представить на площадке Русского дома в Люксембурге выставку, посвящённую Майе Плисецкой — одной из главных фигур балетного искусства XX века. В Люксембурге, стране, которая интересуется балетом, невозможно было пройти мимо её 100-летнего юбилея. Для местной аудитории и СМИ Плисецкая по-прежнему остаётся легендой русского и мирового балета. Она работала с лучшими хореографами, вдохновляла знаменитых кутюрье и гениальных художников, поэтов и зрителей. В экспозиции Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина „Майя Плисецкая. Арена жизни“ нашли отражение самые разные грани её таланта», — прокомментировала руководитель представительства Россотрудничества в Люксембурге Марина Бочарова.

На выставке представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий. Среди авторов снимков — признанные мастера сценической и художественной фотографии Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов, один из лучших балетных фотографов и давний друг музея. Его объектив запечатлел ключевые моменты творческой биографии Майи Плисецкой: последний выход на сцену в роли Кармен, проникновенное исполнение «Умирающего лебедя» под аккомпанемент Мстислава Ростроповича, вечер «Ave Майя» в Новой опере… 

Отдельная часть экспозиции посвящена жизни Плисецкой вне сцены — за кулисами и в кругу близких. Здесь представлены трогательные портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, закулисные снимки с двоюродным братом — художником Борисом Мессерером, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.
Кроме того, в экспозицию вошли материалы, отражающие её ставшее легендарным исполнение партий в балетах «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Гибель розы», «Лебединое озеро» и «Болеро», а также редкие кадры репетиций с выдающимися мастерами балета XX века — Елизаветой Гердт, Галиной Улановой и Морисом Бежаром.

Гостей вечера ждало торжественное открытие. Атмосферу события дополнил камерный джазовый концерт Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой.

Предыдущая статья
Ипотека в Москве: навигатор по льготным программам, скрытым условиям и стратегиям выгодного вриобретения жилья
Следующая статья
«Музыка – это язык, которым душа разговаривает…»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru