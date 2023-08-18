Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму, в живописной бухте Капсель под Судаком состоялась церемония открытия пятого юбилейного Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». В сердце молодежно-просветительского курорта собрались более 3500 участников, среди которых будут представлены художники, писатели, музыканты, актеры, дизайнеры, режиссеры, хореографы, специалисты событийного маркетинга и туристической индустрии из разных регионов страны, включая Луганскую и Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области. Открытие фестиваля также посетили тысячи зрителей — жителей и гостей Республики Крым.

Участников и зрителей юбилейного фестиваля поприветствовал Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Сергей Владиленович поздравил собравшихся со стартом юбилейного фестиваля и зачитал приветственное письмо Президента России Владимира Путина. «Уверен, Фестиваль пройдет успешно, откроет для вас новые возможности для духовного и профессионального роста и надолго запомнится своей доброжелательной атмосферой.» — пожелал Владимир Владимирович в письме к участникам и зрителям фестиваля.

«Само слово свобода, свобода выбора на каком языке говорить, какие книги читать, какую музыку слушать — требует отстаивания права на свободу выбора. У нас сегодня среди участников фестиваля Таврида много ребята из вернувшихся в Россию традиционно российских регионов. Ребята знают, что это такое, когда восемь лет шла война просто за право, чтоб ваши дети учились в школе на русском языке и читали русские книги. Это как никто понимают сегодня ребята-герои, которые в зоне Специальной военной операции защищают не только границы нашей большой России, защищают Донбасс, защищают Новороссию, но и защищают право свободного творчества, защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её.» — отметил Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

После приветственных слов почетных гостей резиденты арт-кластера «Таврида» традиционно исполнили гимн Российской Федерации вместе с детскими хорами Международного детского центра «Артек» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Тысячи человек собравшихся пели вместе с резидентами и детьми в унисон.

Церемония открытия Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» началась с песни, специально созданной резидентами арт-кластера «Таврида» к юбилею фестиваля. Текст и мелодия стали отражением и синергией ценностей, обозначенных в Указе Президента РФ № 809 и пяти стихий: единство народов России воплощены через символ Воздуха, Огонь отражает справедливость и взаимоуважение, Вода — права и свобода человека, а Земля служит символом исторической памяти и преемственности поколений. Молодое искусство выступило своеобразной пятой стихией, где талант и творческий поиск станут неотъемлемой частью культурного кода современности России.

Каждая из композиций, прозвучавших на главной сцене фестиваля, отразила ключевые ценности и познакомила собравшихся с проектами арт-кластера, ответив на вопрос «Что же такое Таврида и какую миссию она несет для России». Зрители увидели захватывающие номера резидентов «Тавриды» и выступление хоров Международного детского центра «Артек» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

До глубины души тронул собравшихся совместный номер исполнителя ST и резидента арт-кластера «Таврида» и участника Специальной военной операции Сергея Нихаенко. Артисты исполнили песню авторства Сергея под названием «Мысли», аранжировку к которой написал ST. Это первый опыт совместного творчества молодого артиста-резидента «Тавриды» и популярного исполнителя, который получил воплощение в готовом музыкальном продукте.

После зрители и участники смогли потанцевать и насладится первым днем фестиваля под музыку группы «Моя Мишель» и песни популярного исполнителя Леши Свика. Ведущие со сцены отметили, что впереди ждет еще 4 дня насыщенных дня и более 500 мероприятий.

По случаю 5-летия фестиваля программа выстроилась особым образом. Пять дней – пять ключевых фестивалей внутри общей программы. Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» по традиции станет фестивалем фестивалей и объединит на одной площадке Фестиваль зрелищных искусств, ярмарку-фестиваль «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство», Фестиваль кино и Музыкальный фестиваль.

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