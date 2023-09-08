ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ «НОВЫЙ СЕЗОН» ОТКРЫЛСЯ НА РОЗЕ ХУТОР

На курорте Роза Хутор во второй раз стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024.

Церемония Открытия прошла в формате хореографического перформанса. Ведущий Юрий Стоянов, танцоры Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц рассказали о программе фестиваля через историю отношений двух героев. Режиссер церемонии Андрей Вальдберг: «Наш хореографический видео-спектакль о том, что окончание истории является необходимым условием для начала чего-то нового. Танцевальные номера и короткие монологи превратили простую историю о встрече и расставании в кинематографическое действо».

С приветственными словами к гостям обратились члены Попечительского совета фестиваля: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер по оригинальному контенту Okko и председатель Попечительского совета в 2023 году Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян в формате аудиосообщения, директор по контентной политике Wink Александр Косарим, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, а в качестве представителя Кинопоиска – руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

Иван Гринин (Иви) поблагодарил «коллег, отчасти конкурентов, но в большинстве своём друзей за то, что все вместе смогли организовать фестиваль». Дмитрий Гранов (more.tv) пожелал всем «неделю побыть простыми зрителями и насладиться контентом». Макар Кожухов (Premier) настойчиво призвал голосовать за фильмы и сериалы из фестивальной программы. Михаил Китаев (Кинопоиск) заметил, что фестиваль «Новый сезон» – это сообщество друзей. Александр Косарим (Wink) пожелал зрителям расслабиться и кайфовать. Игорь Мишин (Kion) обозначил «Новый сезон» как «специальное место на российском фестивальном ландшафте». Гавриил Гордеев (Okko) подытожил, что фестиваль – это место, где можно понять как развивается индустрия, обменяться опытом и пригласил всех на обширную деловую программу, которая поможет решить общие вопросы.

Первым фильмом программы, показанным после церемонии Открытия, стало продолжение нашумевшего киноальманаха режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова – «ЭТ» (Wink). На этот раз авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды. Формат фильма-альманаха собирает драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. На «Новом сезоне» фильм представили директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина, режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов.

Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы в приложении «Нового сезона».

Гостями церемонии Открытия стали: Юрий Стоянов, Виктория Исакова, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Софья Лебедева, Анна Невская, Анна Снаткина, Михаил Вайнберг, Карен Оганесян и Анастасия Тодореску, Светлана Бондарчук, Евгения Попова, Марья Дей, Юлия Пош, Евгения Милова, Гера Сандлер, Анна Богомолова, Эльдар Калимулин, Софья Аржаных, Мария Мацель, Лиза Ищенко, Валери Зоидова, Григорий Калинин, Денис Аларкон Рамирес, Екатерина Соколова и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.