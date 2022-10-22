LOVE RADIO РАСКАЧАЛИ МУЗЫКАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ НОВИНКОЙ!

От этой осени можно было ожидать чего угодно, но только не релиза ведущих утреннего шоу Красавцы Love Radio! 14 октября ребята удивили и порадовали своих слушателей по всей стране неожиданной, яркой и стопроцентно зажигательной премьерой трека «Танцуем!». Этим же вечером Ярослав Парамонов и Никита Мартов исполнили горячий хит на закрытой презентации в креативном пространстве СТУДИО PLACE.

Заценить новинку и поздравить Красавцев Love Radio с премьерой пришла большая команда друзей, среди которых популярные блогеры и исполнители. На презентации отметились Мари Краймбрери, Никита Киоссе, IVAN, Карина Кросс, SOYANA, Sasha Stone, Фейгин, Daasha, Amirchik, Кирилл Скрипник, Lina Lee, Вячеслав Макаров, Дорогой Дневник и многие-многие другие. Артисты тоже исполнили свои хиты, но говорили все только о главных звездах вечера.

«Красавцы, вам большой респект! С началом нового пути!» – поздравил с премьерой ведущих утреннего шоу Love Radio Кирилл Скрипник. «Пусть песня летит!» – пожелала ведущим Lina Lee. «Вы нереальные! Хочу пожелать вам удачи в этом крутом пути, потому что музыка – это наша сила!» – произнесла трогательную речь Daasha. Фейгин и вовсе посвятил парням стихотворение: «Чтоб быть Красавцем нужно постараться! У них особенная стать! Не каждый может быть красавцем, Красавцем можно только стать!»

«Спасибо всем, что пришли разделить с нами это событие. Этот тот самый момент, к которому мы шли очень долго!», – поделились с гостями Ярослав Парамонов и Никита Мартов.

Музыкальный старт получился потрясающий!

P.S. Зажигательный хит «Танцуем!» слушайте на волнах Love Radio и на всех цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.