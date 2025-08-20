Фестиваль «Вкусы России» проходит на ВДНХ

На ВДНХ проходит четвёртый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России и Правительством Москвы. Фестиваль развернулся на ВДНХ от площади Дружбы народов до фонтана «Каменный цветок». Гостей ждут зрелищные кулинарные шоу, мастер-классы для всей семьи, выступления региональных коллективов и хедлайнеров и более 5000 самых разных видов продуктов и блюд.

Фестиваль стал настоящим праздником вкусов и традиций. Свои лучшие продукты и деликатесы здесь представили более 300 производителей из 75 регионов. В меню ресторанного дворика — дагестанские чуду с кавказскими сырами, полбяные пироги, горно-алтайский джаан-кулак, сибирские оладьи, чеченский хинглаш с тыквой и многие другие региональные угощения.

На ярмарке региональных брендов гости знакомились с дарами Ханты-Мансийского автономного округа – Югра: таволожной мочёной морошкой, сургутским живым шоколадом, сосьвинской селёдкой, югорскими ягодами и дикоросами. Саратовская область предлагала попробовать легендарный Саратовский калач, а Бурятия — чай бурятских знахарей и кедровый орех. Республика Марий Эл привезла марийский мёд Марий Отар, а Пермский край порадовал прикамской медовой смесью с живицей, пермским чайным квасом и медовым сбитнем.

Сегодня в гастрономических рядах обновление ассортимента. Челябинская область представила таяндинский мёд и петровские соления, Ставропольский край — ставропольские мясные деликатесы и ставропольские сыры, Томская область — кедровое молочко, томский кедровый орех и бакчарскую жимолость, а Новгородская область — новгородский иван-чай, демянский мармелад и печатный медовый пряник.

Продукцию некоторых регионов можно купить и попробовать все дни фестиваля. Так, Камчатка до последнего дня продолжит радовать камчатским папоротником, камчатской неркой и рыбной колбасой, а Татарстан — чак-чаком, вяленым гусем и грудкой утиной вяленой по-татарски. Карелия делится вкусами Севера: ягодами и северной рыбой, а также пастилой и другими сладостями.

На площадке проходят мастер-классы для всей семьи: «Пекарня» с росписью пряников и «Чайная церемония» с мёдом. А юных гостей ждут увлекательные гонки на мини-тракторах.

На главной сцене в режиме нон-стоп выступают региональные коллективы и проходят кулинарные шоу «Битва на кухне» — зрелищные соревнования, где селебрити под руководством именитых шеф-поваров готовят национальные блюда народов России.