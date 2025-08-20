День российского флага впервые отмечают в детских центрах Музея Победы в ЛНР и ДНР

Детские центры Музея Победы в Луганской и Донецкой Народных Республиках подготовили программу ко Дню Государственного флага РФ.

«В этом году праздник российского флага впервые отметят в детских центрах, открытых Музеем Победы при учреждениях культуры в ЛНР – в Центре культуры города Алчевска и Марковской детской школе искусств, а также в ДНР – в селе Дмитровка, в Военно-историческом музее «Белая лилия». На площадках для ребят проведут познавательные уроки, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы», – отметили в Музее Победы.

В Марковке (ЛНР) посетители детского центра присоединятся к уроку, на котором познакомятся с историей государственного флага, узнают каким он был в разные эпохи и что символизирует каждый цвет. В завершение ребята изготовят своими руками памятный сувенир в цветах триколора.

В селе Дмитровка (ДНР) школьников ждет знакомство с историей флага России и мастер-класс, а по итогам встречи участники проверят свои знания в тематической викторине. В этот же день в городе Алчевске (ЛНР) младшие ребята примут участие в конкурсе рисунков на асфальте, а для детей постарше пройдет познавательный урок и викторина, посвященная государственным символам России.

Кроме того, все три детских центра присоединились к онлайн-флешмобу Музея Победы. Юные граждане сделали снимки с триколором и фото различных композиций, выполненных в цветах российского флага – аппликаций, коллажей, рисунков. В День Государственного флага России, на сайте Музея Победы будет создана мозаика из присланных снимков, а также откроется виртуальная выставка фоторабот участников.

Проект реализуется Музеем Победы под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках оказания поддержки музеям, расположенным на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.