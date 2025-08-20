VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Amre представил конкурсную песню для «Интервидения»

Фото: скриншот «Интервидение»

Певец Amre из Казахстана презентовал песню «Свет тишины», с которой он представит свою страну на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Это очень проникновенная поп-композиция. В её аранжировке гармонично переплетаются лёгкие национальные мотивы, неоклассика и современное звучание, что создаёт простую и искреннюю атмосферу. Песня проникнута ностальгией и любовью к отчему дому и родной земле. Музыку к ней написал Ернар Садирбаев, а слова – Рахымжан Саят.

Amre сегодня один из талантливейших исполнителей Казахстана, внесший особый вклад в развитие культуры своей страны и принимающий самое активное участие в её совершенствовании.

Первые слушатели отмечают особый стиль певца и его безусловный профессионализм, а в комментариях благодарят Amre за искренность и теплое исполнение, за то, что напомнил о важности вечных семейных ценностей в жизни каждого человека. Многие цитируют слова из новой замечательной песни Amre: «Не передать словами чувства», выражают своё восхищение певцом, композицией и её современной аранжировкой.

