В России стартовал Фестиваль бразильского кино

В этом году бразильский кинофестиваль пройдёт в России в 16-й раз и отметит знаменательное событие для Бразилии – первый «Оскар». На фестивале, который состоится в Нижнем Новгороде (13–16 ноября), Калининграде (20–23 ноября), Санкт-Петербурге (27–30 ноября) и Москве (2–7 декабря), будут представлены фильмы о традиционной музыке и музыкантах, танцах, а также драмы о поиске себя и своего места в мире и первая бразильская оскароносная картина. В Москве фестиваль пройдет в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО/АРТ.

Фестиваль организован продюсерской компанией «Линьяс Продусоес Културайс» и Посольством Бразилии в Москве. Спонсорами фестиваля выступают Бразильское агентство содействия торговле и инвестициям (APEX), а также компания «Фосагро». С момента проведения первого фестиваля в 2008 году более 50 тысяч зрителей посетили российские кинотеатры, чтобы увидеть лучшие образцы современного бразильского кино. В этом году фестиваль второй раз проходит в четырёх крупнейших городах России, а это означает, что кинофестиваль — одно из главных событий, связанных с бразильской культурой в России.

Бразильское кино в 2025 году переживает один из важнейших моментов своей истории: фильм Вальтера Саллеса «Я всё ещё здесь» (Ainda Estou Aqui) принёс стране первый «Оскар», также недавно были завоеваны награды на фестивалях в Каннах и Берлине. «Я всё ещё здесь» вошел в программу фестиваля этого года. Фильм расскажет, как домохозяйка становится активисткой по защите прав человека после исчезновения ее супруга.

Еще одним ярким событием фестиваля станет документальный фильм режиссера Флавии Мораес «Битука», в котором отражен прощальный тур одного из величайших композиторов и исполнителей бразильской популярной музыки Милтона Насименто. Картина показывает влияние творчества Милтона на мировую музыкальную сцену, эмоции, которые он вызывает у своих поклонников, исследует мощный духовный заряд его творчества и истоки его музыкальности в самом сердце Бразилии.

«Портрет неизвестного Востока» Марсело Гомеса также вошел в программу фестиваля в этом году. Художественный фильм, основанный на одноимённом романе писателя Милтона Хатума. Ливан, 1949 год. Страна на пороге неминуемой войны. Брат и сестра католики Эмир и Эмили отправляются в путешествие в город Манаус в самое сердце Амазонии. Во время путешествия Эмили влюбляется в торговца-мусульманина Омара. Эмир отчаянно ревнует сестру и использует религиозные различия, чтобы разлучить их. Фильм о памяти, страсти и предрассудках раскрывает историю ливанских иммигрантов в бразильских лесах Амазонии.

Фильм, забравший главные награды на престижном кинофестивале в Грамаду, «Тетя Виржиния» также станет частью 16-го Фестиваля бразильского кино. Виржиния никогда не была замужем, у неё нет детей. По просьбе сестёр Ванды и Валькирии она заботится о родителях. Действие фильма разворачивается в течение одного дня: Виржиния готовится принять сестер Ванду и Валкирию, которые приезжают отпраздновать Рождество вскоре после смерти их отца.

В программу фестиваля вошел дебютный фильм бразильской актрисы Диры Паэс «Волшебная страна». Картина рассказывает историю биолога-орнитолога Ирене, которая в 50 лет живёт в одиночестве и посвящает себя исследованию птиц в тропическом лесу. Там она встречает молодого гида Мануэла, говорящего на языке птиц, и через него переосмысливает свою женственность, материнство и призвание.

Для почитателей самбы организаторы фестиваля подготовили документальный фильм режиссера Аны Марии Магальяйс «Мангейра на два такта». «Мангейра» – одна из самых титулованных школ самбы в Рио-де-Жанейро. Через 30 лет документальный фильм возвращается к детям, снятым в ленте «Мангейра завтрашнего дня», чтобы показать, как сложились их судьбы. Истории раскрывают суровые реалии жизни в фавелах и невероятную силу духа их жителей. Фильм проводит параллель между самбой и фанком, соединяя прошлое и будущее, джаз и перкуссию Мангейры.

В рамках фестиваля будет показан фильм «Дорогой мир» режиссера Мигела Фалабеллы. Обрушение моста во время шторма сводит судьбы Эльзы и Освалдо. На фоне Рио-де-Жанейро, накануне Нового года, в руинах заброшенного здания они находят друг друга и открывают смысл жизни заново.

По словам Посла Бразилии в Москве Сержио Родригеса, российская публика искренне восхищается креативностью, чуткостью и многообразием бразильского кино и искусства. «Этот культурный обмен укрепляет узы дружбы между нашими странами и подтверждает всеобщую силу киноискусства. В этом году успех кинофильмов, отмеченных наградами крупных международных фестивалей, подтверждает силу и зрелость нашей аудиовизуальной индустрии», — заявил он.

Директор продюсерской компании «Линьяс Продусоес Културайс» Фернанда Бульоес считает, что 2025 год войдет в историю бразильского кино. «Мы переживаем уникальный момент: Бразилия получила свой первый “Оскар” за фильм “Я все ещё здесь”. Помимо этого, мы получили награды в Берлине, Каннах и других городах мира. Всегда очень приятно вернуться в Россию, представить наше кино такой увлечённой публике. В 2025 году это удовольствие будет ещё больше, ведь мы привезли так много интересных работ», — подчёркивает Фернанда Бульоес.