Фестивали российского кино прошли сразу в трех новых странах

В ноябре РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организовало Фестивали российского кино в трех странах, где такие мероприятия ранее никогда не проводились: в Республике Сейшельские Острова, в Республике Джибути и в Султанате Оман.

Зрителям были представлены новые российские фильмы разных жанров, показывающие широту и разнообразие современного отечественного кинематографа: «В списках не значился», «Любовь Советского Союза», «Воздух», «Каруза», «Первый на Олимпе», «Большое путешествие. Вокруг света», «Вызов», «Пророк. История Александра Пушкина», «Горыныч», «Финист. Первый богатырь», «Коты Эрмитажа», «Сто лет тому вперед», «Иван Царевич и Серый Волк 6».

Особое место в кинопоказах заняли фильмы, посвященные теме Великой Отечественной войны, такие как «В списках не значился», «Воздух», «Любовь Советского Союза», «Каруза» и другие. В год 80-летия Великой Победы такие картины звучат особенно пронзительно, объединяя благодарностью и общей памятью народы и поколения.

Фестивальные показы сопровождались встречами со зрителями. Фильмы представляли их создатели: режиссеры Алексей Герман («Воздух»), Дмитрий Хонин («Горыныч»), а также актер Кирилл Кузнецов («Любовь Советского Союза»).

РОСКИНО продолжает расширять географию международных показов российского кино и развивать культурный диалог с зарубежными странами.