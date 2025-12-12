Оплата публикаций

Выставка на ВДНХ стала лауреатом премии «Путеводная звезда»

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» стала победителем премии Правительства Москвы в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда» в номинации «Москва в искусстве: выставка о Москве».

Торжественная церемония награждения прошла 11 декабря 2025 года в Концертном зале «Зарядье». Решением членов экспертного совета в разных номинациях были определены победители, реализующие значимые для Москвы проекты в сфере туризма и гостеприимства.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая работает с 6 сентября 2025 года в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, признана лучшей в специальной номинации «Москва в искусстве: выставка о Москве». Награду победителя на торжественной церемонии получили заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Надежда Преподобная и первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.

Премия «Путеводная звезда» проводится с 1999 года с целью повышения качества туристского и экскурсионного сервиса, гостиничного обслуживания, оценки эффективности новаторских методов в отрасли, формирования положительного имиджа города как мирового туристского центра и, как следствие, содействия увеличению туристских потоков в Москву.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ. На ней представлены 115 произведений изобразительного искусства, посвященных Москве, которые привезли в столицу из Санкт-Петербурга.

