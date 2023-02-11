Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «С любовью и яростью» впервые представят в KION

Премьера мелодрамы «С любовью и яростью» Клер Дени, получившей приз жюри на 72 Берлинском кинофестивале, состоится в онлайн-кинотеатре KION. Дени — живой классик французского кино, годами исследующая превратности любви. Главные роли исполнили Жюльет Бинош, Венсан Линдон и Грегуар Колен. Новый полнометражный фильм Клер Дени уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Сара и Жан уже 10 лет счастливо живут вместе, засыпают в обнимку по ночам. Она ведет программы о колониализме на радио Radio France Internationale, он же был профессиональным регбистом, 10 лет отсидел в тюрьме и теперь не может найти работу. Идиллия разрушается, когда в мир супругов врывается Франсуа — ее бывший любовник и его бывший товарищ.

Беда в том, что спустя годы чувства Сары к Франсуа не утихли, а зов сердца усмирить она не может. Так героиня попадает в любовный треугольник, в котором ей приходится прятать свои чувства. Это сложная задача, потому что Франсуа предложил Жану работу в своей фирме, из-за мужчины часто видят друг друга.

«С любовью и радостью» — хитро сделанное кино, где за типичной историей измены кроется разговор о человеческой воле. Герои фильмов Дени все время оказываются заперты: либо внутри собственных убеждений, либо внутри территорий («Звезды в полдень») и замкнутых пространств («Высшее общество»). Действие «С любовью и радостью» происходит в шикарных французских квартирах и отелях, где женщина так и не чувствует себя свободной, отношения душат ее.

Клер Дени — постоянная участница самых престижных смотров. Ее дебют «Шоколад» (1988) показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. С тех пор она завоевала главную награду в Локарно («Ненетт и Бони»), приз FIPRESCI в Сан-Себастьяне («Высшее общество»), гран-при в Каннах («Звезды в полдень») и получила многочисленные номинации.

Премьера «С любовью и яростью» состоялась в основном конкурсе 72 Берлинского кинофестиваля, фильм получил приз за лучшую режиссуру. После картину показали на смотрах в Москве, Стамбуле, Сан-Себастьяне и других городах.

Роли исполнили: Жюльет Бинош («Правда»), Венсан Линдон («Закон рынка»), Грегуар Колен («Мой легионер»), Бюль Ожье («Скромное обаяние буржуазии») и Иса Перица («Отверженные»). Фильм основан на новелле Кристин Анго «Поворотный момент в жизни».

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