Фильм Тамары Дондурей «Рядом» выходит в прокат

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет трейлер фильма Тамары Дондурей «Рядом» производства компании «Пан-Атлантик Студио» при финансовой поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Мировая премьера картины состоялась в рамках программы Bright Future 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме.

Главной героине Кире — 33 года, она типичный, внешне благополучный представитель миллениалов. Кира работает в московском архитектурном бюро, у нее есть любящий парень, друзья и приличная съемная квартира. Кира выстраивает жизнь по своим правилам, но судьба вносит коррективы. Опыт трагедии вынуждает ее переосмыслить отношения с матерью и принять прошлое своей семьи, чтобы шагнуть в будущее повзрослевшей, не боящейся ответственности.

Фильм «Рядом» еще на этапе создания прошел международные копродукционные площадки в Венеции, Коттбусе и Софии, получил там признание и поддержку. Сценарий написан Антоном Ярушем (при участии Тамары Дондурей), известным по фильмам «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Теснота» Кантемира Балагова. «Рядом» — первый полнометражный игровой фильм Тамары Дондурей. Над музыкой работала композитор Анна Друбич, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» в категории «Лучшая музыка к фильму». Главную роль исполнила актриса, модель и архитектор по первой профессии Екатерина Ермишина. За роль Киры Екатерина получила приз зрительских симпатий на фестивале Voices в Вологде.

Фильм Тамары Дондурей «Рядом» в прокате с 8 декабря 2022 года.

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