Финал лета с новым звучанием: ремикс от KAYA и DJ Katya Guseva

Взорвав чарты и набрав свыше 40 миллионов прослушиваний, суперхит KAYA «Вот и лето прошло» возвращается — в мощном ремиксе от DJ Katya Guseva.

Теперь трек звучит еще горячее: больше ритма, больше энергии, больше лета в каждом бите. Это не просто обновлённая версия — это приглашение танцевать, пока август не уступил место осени.

Жаркие вечеринки, яркие эмоции и настроение на максимум — все это в новой музыкальной истории от двух ярких артисток, которая говорит: «Лето не закончилось — пока играет этот трек!».