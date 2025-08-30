VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«FOMO» – еще одна коллаборация JmyName с именитым хип-хоп-исполнителем

«FOMO» – еще одна коллаборация JmyName с именитым хип-хоп-исполнителем

editor
By editor
61

После выпуска олдскульной рэп-песни «За окном» в коллаборации с легендой The Chemodan, артист и продюсер JmyName объединил силы с рэпером Illumate для создания поп-рэп трека «FOMO». Этот трек – призыв остановиться ко всем, кто погряз в бесконечной гонке за успехом. Песня-спасение утопающих в сожалениях, обращающая внимание на способность каждого из нас справиться с любыми тяготами, не упуская ценности настоящего момента. Лёгкая поп-композиция-напоминание, что осмысленная остановка иногда позволяет взглянуть на маршрут своей судьбы с большей рефлексией и ясностью.

Автором музыки и припева выступил JmyName — певец, автор и музыкальный продюсер из Москвы, работающий в стилях dark pop и dark R&B. Это уже седьмой релиз продуктивного артиста в этом году, среди которых были как коллаборации с известными исполнителями, так и сольные работы.

Illumate – бывший баттл-рэпер и нынешний рэп-исполнитель, который впервые стал известен широкой публике благодаря своим выступлениям на баттлах Versus и SLOVO, где сражался против таких именитых противников, как Олег ЛСП, Басота и др. После баттлов начал активно развивать свою музыкальную карьеру и в 2019 выпустил прорывной альбом под названием «Sync», на фитах которого отметились артисты: GONE.Fludd, IROH, Sted.d и др.

Предыдущая статья
Cериал «Берлинская жара» – история о тайнах атомного проекта
Следующая статья
YARDIE представил седьмой сингл с интернет-звучанием

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru