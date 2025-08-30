«FOMO» – еще одна коллаборация JmyName с именитым хип-хоп-исполнителем

После выпуска олдскульной рэп-песни «За окном» в коллаборации с легендой The Chemodan, артист и продюсер JmyName объединил силы с рэпером Illumate для создания поп-рэп трека «FOMO». Этот трек – призыв остановиться ко всем, кто погряз в бесконечной гонке за успехом. Песня-спасение утопающих в сожалениях, обращающая внимание на способность каждого из нас справиться с любыми тяготами, не упуская ценности настоящего момента. Лёгкая поп-композиция-напоминание, что осмысленная остановка иногда позволяет взглянуть на маршрут своей судьбы с большей рефлексией и ясностью.

Автором музыки и припева выступил JmyName — певец, автор и музыкальный продюсер из Москвы, работающий в стилях dark pop и dark R&B. Это уже седьмой релиз продуктивного артиста в этом году, среди которых были как коллаборации с известными исполнителями, так и сольные работы.

Illumate – бывший баттл-рэпер и нынешний рэп-исполнитель, который впервые стал известен широкой публике благодаря своим выступлениям на баттлах Versus и SLOVO, где сражался против таких именитых противников, как Олег ЛСП, Басота и др. После баттлов начал активно развивать свою музыкальную карьеру и в 2019 выпустил прорывной альбом под названием «Sync», на фитах которого отметились артисты: GONE.Fludd, IROH, Sted.d и др.