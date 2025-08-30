VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

YARDIE представил седьмой сингл с интернет-звучанием

Фото © пресс-служба Vibe Department

YARDIE продолжает выпускать качающие уличные треки, ориентированные на фанатов саундклауд-звучания. Новая работа – SINCE I WAS A YOUNG, спродюсированная saintracks (Destroy Lonely, Trippie Redd, участник Darko Team, а также продюсировал россыпь русских рэперов вплоть до Егора Крида) и Redda (визионер, видный представитель андеграунд-сцены, работавший со Skepta, Lil Uzi Vert, Sheck Wes, Yeat, LUCKI и многими другими). SIWAY – седьмой сольный сингл артиста в 2025 году, и до конца года продуктивный рэпер планирует выпустить еще несколько синглов (включая совместку с Beescus), а в конце года представит EP из неизданных ранее треков.

Суммарно за этот год треки YARDIE были прослушаны больше 400.000 раз, а в сентябре также выйдет вторая часть Y RADIO – сайд-проекта артиста, в котором он делится своим музыкальным вкусом через собственное интернет-радио.

