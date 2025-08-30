Cериал «Берлинская жара» – история о тайнах атомного проекта

Восьмисерийный сериал «Берлинская жара» – история о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта. Главные роли в исторической остросюжетной драме исполнили: Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин. Проект снят кинокомпанией «Монументал вижн» при участии «Филин Энтертеймнт», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России.

Сотни часов подготовки, десятки локаций, костюмов и исторических деталей — всё это создало атмосферу, в которой герои «Берлинской жары» постоянно балансируют между долгом и опасностью. Для создателей было важно не только воссоздать эпоху, но и наполнить ее живыми эмоциями, сложными характерами и напряженными сюжетами. Зрители смогут оценить, как команда соединила исторические факты с авторским взглядом — и погрузиться в историю, где каждое решение способно изменить всё.

Действие разворачивается летом 1943 года. Советское руководство получает сведения, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Гела Месхи), который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов). В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИДа Дори (Анна Пескова) вносит свои нюансы и меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.

Генеральный продюсер Михаэль Шлихт отмечает, что одной из самых сложных задач было найти баланс между исторической правдой и художественными допущениями: «Линия советских ученых потребовала проработки огромного количества не только исторического материала, но и научных сведений». По словам Михаэля Шлихта, создатели стремились сохранить уважение к реальным событиям и при этом сделать сюжет зрелищным. Так, главный герой Франс Хартман не существовал как отдельная историческая личность — он является собирательным образом, позволяющим показать роль разведки в разработке советского атомного проекта. «Историческая правда для нас — это фон, на котором мы рассказываем человеческие истории», — подчеркивает продюсер.

Генеральный продюсер Дмитрий Пристансков: «История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. «Берлинская жара» открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза. Проект не только рассказывает о работе советских ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотизма и, конечно же, подлинной любви. Мы создали по духу современное, зрелищное и захватывающее кино. Чтобы воссоздать атмосферу 40-х мы переработали огромные массивы архивных документов, в том числе рассекреченных, пересмотрели большое количество хроники и фотографий периода Второй Мировой войны. На всем периоде работы над сериалом нас сопровождали профессиональные эксперты Росатома, Курчатовского института и Службы внешней разведки России. Для нас было важно, прежде всего, передать историческую правду работы советских физиков-ядерщиков и донести до зрителя мужественный подвиг наших разведчиков».

Локации

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Петергофе, Ленинградской области — Гатчине, Выборге, Кронштадте, Ломоносове, Шлиссельбурге — и Москве. В Северной столице работали в исторических экстерьерах центра и на натуре, максимально подходящей под довоенный Берлин. Как отметил арт-продюсер и художник по костюмам Андрей Шаров, архитектура Петербурга хранит заметное влияние немецкой школы XIX века: пропорции, ритм фасадов и декоративные элементы близки к берлинской застройке 1940-х. Также Шаров привлек к проекту опытного директора по локациям Михаила Широкова, который показал ему Санкт-Петербург с неожиданной стороны. По его наводкам команда находила редкие, почти не использовавшиеся в кинопроизводстве интерьеры и дворцы, в том числе старое немецкое посольство с подлинным декором начала XIX века, куда до них не удавалось попасть ни одной съемочной группе.

Креативный продюсер Павел Косов: Наша команда консультировалась с «берлинистом» — специалистом по довоенному и современному Берлину. По его описаниям и архивным фотографиям подбирали места в Санкт-Петербурге, максимально похожие на город 43-го года, и определяли, как их снимать, чтобы воссоздать нужную атмосферу. Для съемок иногда приходилось перекрывать улицы в историческом центре, в частности Исаакиевскую площадь, прилегающую к ней Большую Морскую и ряд других улиц. Конечно, для создания фильма мы использовали, в том числе, компьютерную графику, однако она фактически не «работает», если нет «живого» фона, ощущения настоящего города. Огромное спасибо Санкт-Петербургу, что дал нам возможность сделать картину.

Актерский ансамбль

Кастинг-директор Катя Третьяк подключилась к проекту, когда основной подбор главных ролей уже вела ее коллега Елена Барамыкина. На плечи Третьяк легла задача найти исполнителей четырех ключевых персонажей — с советской и немецкой стороны. Роль Игоря Курчатова в итоге досталась Даниилу Страхову. По словам Кати Третьяк, на кастинге было особое внимание со стороны партнеров из Курчатовского института и «Росатома»: важно было подобрать не только внешне подходящего актера, но и человека с харизмой и серьезным подходом к материалу. Страхов погрузился в исторические источники, изучал документальные фильмы, а грим и характерная борода окончательно убедили всех в верности выбора. Его немецкого «визави» Вернера Гейзенберга сыграл Кирилл Кяро. «Это было удачное совпадение — он оказался свободен в нужный момент, и у нас было время провести пробы», — вспоминает кастинг-директор. Его внешние данные и манера игры органично вписались в образ выдающегося физика, ключевого персонажа немецкой линии сюжета.

Не менее сложным оказался поиск исполнителей ролей Сталина и Гитлера. Для роли руководителя СССР актер Ливан Псхиладзе, по словам Третьяк, искал новые нюансы, чтобы показать более человечный, близкий к народу образ. Он изучал исторические материалы, чтобы добавить в известный характер дополнительные детали. Гитлера команда искала особенно долго — актер должен был совпадать по внешности, голосу и пластике. После множества проб грима и костюма выбор пал на Александра Высоковского, который, по словам Третьяк, «максимально точно попал в образ исторического персонажа».

В проекте снялись также Мария Миронова, Борис Каморзин, Александр Назаров, Ксения Кутепова, Петар Зекавица и другие актеры. «Для нас было важно, чтобы каждый из них существовал в кадре как живой, подлинный персонаж, особенно если это разведчик — быстро думал, говорил и действовал», — отмечает Третьяк. Актеров второго плана искали в Петербурге.

Актеры о своих персонажах

Гела Месхи рассказывает, что его персонаж — советский агент Франс Хартман — идет к цели ради определенной идеи, а не ради себя, и на пути встречает любовь, которая меняет привычный ритм его жизни. Ему было важно показать не шаблонного супергероя вроде Джеймса Бонда, а человека с переживаниями, который преодолевает страх и боль, снова и снова находя силы двигаться вперед.

Исполнитель роли шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, Алексей Филимонов, вспоминает, что сразу согласился на участие в проекте: «Потому что такого я не играл. Фильм исторический, а история — это очень важно для понимания того, кто ты есть. Чтобы сквозь время дать понять людям, как было и почему так». Он дает следующую оценку отрицательным персонажам: «Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают». Кроме того, роль антагониста дает возможность «четче показать положительного героя — это партнерская работа. Хотелось бы, чтобы эти взаимоотношения были более сложными, чем кажется на первый взгляд».

Исполнительница роли Дори, «сотрудницы германского МИДа», Анна Пескова рассказывает, что для нее было важно погрузиться в эпоху 1940-х, чтобы найти внутренние точки соприкосновения с героиней: «Да, Дори стала жертвой обстоятельств, но при этом в ней сохранились преданность, верность и любовь. В ее судьбе всё складывается сложно и неоднозначно, и именно это интересно воплощать на экране». По ее словам, образ дополнили личные штрихи: детали костюма, которые она обсуждала с художником по костюмом и арт-продюсером Андреем Шаровым, палантин из тонкого шелка, найденный ее мамой на антикварном аукционе во Франции, а также аксессуары из семейной коллекции. «Мне хотелось, чтобы у Дори были вещи с историей, и в итоге они действительно стали частью фильма», — вспоминает Пескова.

Историческая достоверность

Сериал опирается на реальные события времен Второй мировой войны. В 1942-1943 годах в Москве формируется Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова — будущее ядро Курчатовского института. Именно тогда создается команда, определяются задачи и фактически запускается советский атомный проект. Эта линия в сериале построена на архивных материалах и консультациях отраслевых экспертов. Отдельная сюжетная ветка посвящена немецкому физику Вернеру Гейзенбергу и работе Германии над атомной бомбой. Это важный исторический контекст, который соседствует со шпионской линией.

Советник Центра коммуникаций ГК «Росатом» и консультант музея «Атом» на ВДНХ Михаил Полунин поясняет, что изначально сценарий был сосредоточен на разведке. Эксперты предложили ввести вторую, «ученую» линию, чтобы зрителю было ясно, ради чего рискуют разведчики и как параллельно идет реальная научная работа. В итоге эта линия стала вторым планом и регулярно появляется в сериях. Полунин отмечает, что создателям приходилось искать баланс между фактами и драматургией. Например, должностной статус одного из героев уровня министра в фильме показан чуть раньше официальной даты назначения в реальной жизни, что не меняет сути его роли и масштаба задач. Параллельно все научные диалоги и детали сверялись с консультантами, чтобы язык и логика ученых звучали корректно. Отдельно Михаил Полунин выделяет финальную сцену, назвав ее сильным эмоциональным акцентом, в котором особенно чувствуется связка между работой разведчиков и ученых.

Особое внимание к исторической достоверности уделили и в Службе Внешней Разведки России. Там отметили, что создателям удалось избежать шаблонов и показать работу спецслужб с разных сторон максимально правдиво: «Отображение соперничества советской, британской и американской разведок носит реалистичный характер. Примечательно, что сюжет избавлен от преуменьшения профессионализма германских спецслужб».

При этом, подчеркнули в Службе Внешней Разведки, сериал выходит за рамки исторической реконструкции и затрагивает более широкую задачу — сохранение памяти о подвиге советских разведчиков. «Очень ярко показаны мужество, патриотизм и профессионализм сотрудников отечественной внешней разведки. Полагаем, что данный фильм послужит сохранению исторической памяти о роли СССР в разгроме фашизма и в предотвращении планов Великобритании и США по развязыванию атомной войны против нашей Родины».

Технические детали

Подбор техники для съемок оказался одной из самых трудоемких задач. Как вспоминает художник по костюмам и арт-продюсер Андрей Шаров, в проекте «все машины именно довоенные или выпуска до 1942 года». Он связывался с историческими обществами, искал транспорт по частным коллекциям, договаривался с владельцами. Автопарк распределяли по главным героям, но при этом каждая машина должна была быть не только аутентичной, но и пригодной для съемок, «чтобы эта машина не просто возила, а мы могли крепить к ней камеры, использовать на улицах при перестрелках, при взрывах». Приходилось отказываться даже от внешне подходящих моделей, если они были 1945-1947 годов: команда поднимала «родословную» каждой машины, чтобы убедиться в ее соответствии году.

Не менее кропотливой была работа с костюмами. Для всех главных героев создавались подробные эскизы, а военную форму шили на белорусском производстве «Шустер», специализирующемся на исторической одежде времен Второй мировой. «У нас работали два консультанта — по немецкой и по советской форме. Они отвечали за каждую деталь: значок, пуговицу, погон, отличительный знак. Мы учитывали даже то, кто и когда получал звание. Например, по ходу фильма Шелленберг повышается в звании, и вместе с этим меняются его погоны, нашивки, появляются новые награды», — поделился Андрей Шаров.

Отдельные материалы для формы высших офицеров Рейха удалось найти в оригинале — с правильной фактурой и рубчиком. Гражданские костюмы подбирались по моде 1940-х, вплоть до головных уборов и женского белья, воссозданного по образцам того времени. Многие шляпы, в которых появляется Дори, были изготовлены мастерами Малого театра специально для проекта. Самым дорогим костюмом по смете стал наряд Генриха Гиммлера — не из-за мундира, а из-за отделки: наград, погонов, шевронов и пуговиц.

Отдельное внимание уделили музыке. Композитор Райан Оттер рассказывает, что сюжет сразу увлек его своей многослойностью: «Главный герой — тройной агент, в истории переплетаются шпионские линии, любовь и научная драма. Мне хотелось, чтобы музыка сохранила современное динамичное звучание, но при этом в ней чувствовалась щепотка шпионского нуара. В этом проекте есть всё, чтобы он получился крепким».

Главная песня сериала – композиция «Люди — родина моя» в исполнении группы «Кватро» совместно с хором Сретенского монастыря.