VII Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце»

«За время своего существования Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» стал одним из самых ярких событий в календаре культурных мероприятий Москвы и Подмосковья. Для жителей и гостей города это уникальная возможность прикоснуться к миру кино, увидеть интересные работы, как знаменитых режиссёров, так и начинающих авторов. Мы уверены, что кинофестиваль привлечёт в город не только новый туристический поток, но и плеяду молодых кинематографистов, с целью адаптации разнообразных ландшафтных площадок для киносъёмки. Сегодня город активно вовлечён в процесс производства кино. Надеемся, что данная тенденция сохранится и зрители увидят ещё множество замечательных картин с пейзажами любимого города», – рассказал президент кинофестиваля Сергей Переверзев.

По традиции на Церемонии открытия кинофестиваля будет представлено жюри:

Элина Суни — режиссер, председатель Жюри;

Сергей Самарский — член Союза деятелей музыки, кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер;

Даниэле Галеа — итальянский актер театра и кино;

Алена Галлиардт — Почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения, актриса кино и театра;

Христиан Торрес — председатель Союза деятелей музыки, кино и телевидения;

Алан Касоев — кинооператор, художник.

В концертной программе примут участие не только всеми любимые артисты (Татьяна Ташкова, Александр Добронравов, Алена Галлиардт, Евгений Воскресенский, Янина Мелехова, Сергей Переверзев), но и звёзды телепроектов (участник проекта «Голос» Стефано Воис, самая яркая певица программы «Привет, Андрей!» Анастасия Ларцева, участники программы «Большая Россия», ансамбль барабанщиц «Олимп»).

Церемония закрытия кинофестиваля совпадает с Днем рождения Союза деятелей музыки, кино и телевидения. На сцене выступят: детский музыкальный театр «Домисолька», участники телепроекта «Большая Россия», актеры Алексей Никульников, Адам Булгучев, Максим Важов, Наталья Гаранина, Елена Скороходова, Александр Рапопорт, Галина Бокашевская, победитель проекта «Голос 10» Виктория Соломахина, певец Константин Легостаев, театр «Ромэн». На церемонии закрытия помимо основных наград будет вручен приз памяти Н.А. Сличенко (к 90-летию народного артиста).

Кинофестиваль зародился на Угрешской земле в 2017 году. Город Дзержинский Московской области стал излюбленным местом кинематографистов. Здесь снимались такие картины, как: «Бременские музыканты», «Бригада», «Мачеха», «Айболит-66», «Курьер», «Бег», «Сибириада» и многие другие.

Проведенные фестивали возглавляли известные имена в киноиндустрии: кандидат искусствоведения Каринэ Фолиянц, заслуженный артист России Александр Мохов, актриса Елена Папанова, заслуженная артистка России Татьяна Ташкова, заслуженный деятель искусств России Аким Салбиев.

За 7 лет своего существования в нем приняло участие около 40 стран мира! Это молодые кинематографисты из Узбекистана, Кубы, США, Македонии, Белоруссии, Армении, Болгарии, Индии, Италии, Ирана, Кыргызстана, Бразилии, Турции, Кореи, Перу и др.

В этом году принимает участие 7 стран: Россия, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Приднестровье, Латвия, Германия. В конкурсную программу отобрано 44 картины.

С 2018 года международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» ежегодно включается в перечень Министерства культуры России. VII Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» включен в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год.

С самого первого кинофестиваля был учрежден символ фестиваля – СЕРДЦЕ!

Учредитель кинофестиваля – Союз деятелей музыки, кино и телевидения. Президент кинофестиваля – Сергей Переверзев. Мероприятия фестиваля запланированы на территории Москвы и Московской области.