До 15 апреля открыта регистрация на online квиз-турнир «Битва за Москву». 16 апреля состоится квиз, посвященный 80-летию Битвы под Москвой.

Принять участие в online-турнире могут учащиеся в возрасте от 14 лет до 21 года, а именно:

студенты 1-2 курсов вузов и колледжей;

школьники 7-11 классов;

воспитанники кадетских корпусов и кадетских классов;

суворовцы;

юнармейцы;

члены спортивных и творческих коллективов, неформальных объединений города Москвы и других регионов России.

Чтобы побороться за победу в квизе и получить дипломы и ценные призы, командам до 5 человек необходимо подать заявку по ссылке до 12:00 (по московскому времени) 15 апреля 2022 года. Количество команд, представляющих одну организацию, не ограничено.

Целью турнира является расширение и углубление знаний молодёжи об отечественной и мировой истории, изучение деятельности сотрудников советской разведки и контрразведки, обучение работе с архивными материалами.

«Участники квиз-турнира получат уникальные знания о сражении, которое стало решающим в первый год Великой Отечественной войны, смогут ознакомиться с документальными источниками, в том числе ранее засекреченными. Особое внимание в базе заданий будет уделено роли отечественных разведывательных служб в обеспечении безопасности страны, их вкладе в итог сражения под столицей. В сентябре 2021 года исполнилось 80 лет с начала Битвы за Москву, и квиз станет важным событием, которое познакомит участников с героической страницей нашей истории», – отмечают организаторы.

В течение дня – квиз пройдет 16 апреля с 10:00 до 18:00 (по московскому времени) – участники будут отвечать на поставленные вопросы в условиях ограниченного времени: командам предстоит коллегиально работать над решением заданий, искать и анализировать информацию, работать с документами, используя инструменты киберразведки (дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор информации из общедоступных источников, а также её анализ). За каждый верный ответ, в зависимости от сложности задания, на онлайн-платформе автоматически начисляется определенное количество баллов.

Победителями станут команды по следующим номинациям:

лучшая школьная команда;

лучшая студенческая команда;

лучшая школьная кадетская команда из Москвы;

лучшая команда среди СПО.

Участие в квизе бесплатное. Все участники мероприятия получат именные электронные сертификаты. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, будут вручены благодарственные письма.

Организаторами открытого квиз-турнира являются Фонд «Правопорядок-Щит», ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России», Межрегиональная общественная организация «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» при поддержке ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт», ГК «Просвещение», Координационного центра доменов .RU/.РФ, Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской Академии Наук, Комитета общественных связей города Москвы, Научно-технического центра «Система», Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.