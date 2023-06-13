ETHNOSCOPE – фестиваль неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития, пройдёт под Петербургом

С 28 по 30 июля под Петербургом пройдет событие новой формации: фестиваль неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития ETHNOSCOPE, объединяющий форматы трехдневного ретрита и масштабного опен эйра.

Местом события станут магические Заовражные озера, расположенные в 30 километрах за Зеленогорском в Ленинградской области. 3 дня вмещают в себя форматы масштабного фестиваля и насыщенного ретрита: 5 музыкальных сцен, одна из которых — на воде в окружении лодок со зрителями, более 40 исполнителей и музыкальных проектов, танцевальные и театральные перформансы и спектакли, оживающие арт-инсталляции с разрядами электрических молний, 3D-мэппинг на кронах деревьев и лазерное шоу в тумане озера. Важная составляющая ETHNOSCOPE – обширная программа трансформирующих практик: йога, sound healing, ароматерапия, гонг-медитации, телесная терапия и суфийские кружения, ecstatic dance и многое другое.

Артем Мошков, идеолог фестиваля ETHNOSCOPE: «В каждом из нас дремлют таланты, желания и способности, скрытые за кулисами повседневной суеты. ETHNOSCOPE предлагает на 3 дня окунуться в сказочный мир, где музыка, искусство, технологии, природа и практики позволят раскрыть в себе новые возможности, развить креативность и улучшить взаимодействие со своим внутренним и окружающим миром».

Идея фестиваля: ETHNOSCOPE 2023: SYMBIOSIS станет третьим по счету, но первым столь масштабным и наполненным по программе. Концепция фестиваля предлагает участникам отправиться в исследование своих мыслей, чувств и действия через музыку, искусство импровизации, театр и практики среди россыпи лесных озер и соснового леса. Причем совершить это путешествие можно в кругу семьи, компании друзей или приехать одному. ETHNOSCOPE уже сравнивают с рождением сверхновой звезды: впервые в России появляется фестиваль с современным и стильным взглядом на неоэтнику и уровнем организации лучших зарубежных событий, который дает возможность глубинных личностных трансформаций.

Команда фестиваля – это синергия художников, инженеров, музыкантов, театралов, профессионалов event- и IT-индустрии с бэкграундом организации российских и зарубежных фестивалей, шоу и брендовых событий.

Музыка: На берегу лесного озера развернутся 5 музыкальных сцен. Хедлайнерами main-stage станут этно-проект Сати Казановой – Sati Ethnica, Олена УУТАй – признанный во всем мире этно-музыкант и композитор, автор нео-шаманских практик из Якутии, сумевшая покорить слушателей Европы, Америки и Великобритании. Она не только играет на варгане, но и владеет десятками народных инструментов мира. Также на главной сцене выступит тувинская жемчужина ансамбль Хуун-Хуур-Ту, открывший для массовый аудитории красоту и многогранность горлового пения, чьи видео набирают миллионы просмотров по всему миру. Мультиинструменталист и электронный продюсер Long Arm, в руках которого разные жанры, от эмбиента до инструментального хип-хопа, сплетаются в единое красочное полотно звука.

Музыкальное полотно фестиваля соткано из песен десятков народов и этносов: здесь выступят этно-фьюжн проект «Треугольный сон», Махеш Винакраям (Индия) & Денис Кучеров, которые сольются в дуэте ситара и сурбахара, Владисвар Надишана и его квартет (Германия – Россия), исполняющие музыку на более, чем трехсот инструментах со всего мира, проект из Омска Nytt Land (песни народов Северной Европы и горловое пение), «Квинтет Четырех» с русскими народными инструментами, Виталий Погосян и его дудук-бэнд с армянской народной музыкой, «Покров Этно» с русской народной и электронной музыкой, тибетские и древнерусские мотивы группы МХИ, импровизации от KUTYA, народная осетинская музыка «Рагон» и неоэтническая группа идеологов фестиваля Microcoma.

Электронная сцена будет представлена артистами легендарного лейбла Odyssey: Alexey Izotov, Dibidabo и Krasa rosa – странники, чья музыка повествует о волшебном путешествии по дорогам и тропинкам Вселенной. Московские гости фестиваля – единственный в своем роде техно-оркестр Bet lon. Иностранными хедлайнерами станут DARNO и Sham.m.an – артисты из Нидерландов, исполняющие электронные сеты в стиле organic house и melodic techno на Amsterdam Dance Event’22, Burning man NL, The Gardens of Babylon и Dutch Decompression. Также на Заовражные озера едут Daniel Hokum, Noro, DEEK THAT(Live), Benshu, M.O.S., Nikita Grib, Valer den Bit, Shinder (Live), Borodina & VankaVanka (ecstatic), Doozer.

Только на ETHNOSCOPE 2023: SYMBIOSIS вы сможете стать свидетелями и участниками джем-сессий хедлайнеров, посетив третью музыкальную сцену – Шатер импровизаций, где профессиональные музыканты разных жанров, стилей и направлений в течение двенадцати часов без перерыва будут создавать уникальные композиции здесь и сейчас. Все это в максимально теплой и дружеской атмосфере большого квартирника на природе.

Четвертая сцена расположится на поверхности озера и будет представлена в виде плавучей арт-инсталляции, вокруг которой можно будет совершить путешествие на лодке под звездным небом или на сап-бордах в дневное время. Над водной гладью будут разноситься звуки неоклассической музыки в этнической аранжировке, исполняемой на хрустальных арфах, поющих чашах и дудуках. Пятая сцена – сцена «Проявления» – это площадка для каждого участника и гостя фестиваля, кто готов проявить себя тем или иным образом. Здесь возможны любая музыкальная и перформативная импровизация.

Театр и перформансы: Театр «Мастерская» проведет зрителей по увлекательному пути метаморфоз во время иммерсивного спектакля «Сон в летнюю ночь», танцевальная компания «Полуночники» представят пластическое рассуждение о времени, а Театр Поколений прибудет на фестиваль со спектаклем «Русалки». Также удивят гостей вдохновленный японскими традициями театр буто ODDDANCE и новаторское театральное комьюнити Нау. Шоу-кульминацию представит танцевальная компания OMYT, дебютировавшая на Новой сцене Александринского театра и завоевавшая множество наград 2022 года, в коллаборации с режиссером и арт-директором фестиваля Алисой Хакимовой. В представлении сойдутся виртуозная пластика человеческого тела и эстетика технологий. Перед перформансами в дневное время артисты и режиссеры театров-участников дадут авторские мастер-классы, а ночью театральная сцена трансформируется в chillout-зону с сетами от Astropilot и Translippers.

Оформление фестиваля: Визуальный облик фестиваля представят инсталляции и арт-объекты в синергии с природой, созданные в рамках open call, в котором приняли участие десятки художников. Среди них как новые имена, так и известные артисты, например, Олег Бурьян (художник-постановщик ТВ-шоу «Последний герой» и сценограф Электротеатра Станиславский). Атмосферу дополнят огненные шоу с элементами акробатики YUNAYK SHOW и молниеносные тесла-инсталляция от команды инженеров-художников TESLAMANIA, единственных в России получивших грант от легендарного канадского Cirque du Soleil.

Трансформационные практики: Дневная часть ETHNOSCOPE 2023: SYMBIOSIS будет наполнена практиками самопознания. Через тело и чувства к действию. Исследователи смогут познакомиться с удивительной практикой biodanza («танец жизни»), сбросить накопившийся стресс на ecstatic dance, расслабиться на ароматерапии, прочувствовать всем телом динамическую медитацию, узнать о себе больше в лаборатории творца, зазвучать глубже и ярче на йоге голоса.

Территория фестиваля будет оснащена комфортной инфраструктурой: для проживания доступна аренда палаток и шатров, а также бесплатно предоставляется площадка для установки своих палаток и парковка для машины. Добраться до места проведения фестиваля можно на организованном трансфере, собственном авто или электричке. В зоне маркета все три дня фестиваля будет работать концептуальный рынок одежды и артефактов, beauty-зона и стилисты, которые помогут подобрать фестивальный образ. О питании позаботятся на полезном и аутентичном фудкорте, где гостей ждет разнообразный выбор блюд, учитывающий любые предпочтения и особенности рациона.

Личный путеводитель: В команде фестиваля работают профессиональные сценаристы и режиссеры, поэтому для каждого гостя фестиваля будет разработан особый маршрут, соответствующий его запросу и архетипу, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и увлекательным! Получить маршрут можно будет, пройдя креативное тестирование.

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