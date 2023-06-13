В башне Врангеля в Калининграде разместится Музей янтаря

В Калининграде пройдут работы по восстановлению Башни «Врангель», памятника архитектуры второй половины XIX века. После реставрации в исторических интерьерах откроют выставочное пространство областного музея янтаря. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Башня «Врангель» – один из самых узнаваемых объектов так называемого «бастионного оборонительного кольца» в исторической части Калининграда, на пересечении улиц Профессора Баранова и Пролетарская. Она была построена в 1850-е годы и названа в честь генерал-фельдмаршала, графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля (1784-1877). Сооружение диаметром 34 м и высотой в 12 м в плане образует кольцо, которое разделено радиальными стенами на 16 казематов для установки артиллерийских орудий. Толщина стен достигает 3 м. Общая площадь здания, согласно проектной документации, составляет около 2103 кв. м.

Проект предусматривает выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Башня "Врангель", 1859 год» с приспособлением к современному использованию. Территория вокруг башни также преобразится. Площадку внутреннего дворика покроют бетонной клинкерной плиткой. Устройство бетонного покрытия предполагается и в зоне парковки. Все покрытия будут выполнены из нескользящих материалов, обеспечивающих удобный проход по тротуарам и проездам людей с ограниченными физическими возможностями.

«Проектные решения по восстановлению Башни Врангеля в Калининграде обеспечивают защиту от воздействия возможных опасных природных явлений, в том числе исключают вероятность подтоплений объекта культурного наследия», – отметил главный эксперт проекта Кирилл Кунаков.

Застройщик – Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей янтаря».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.