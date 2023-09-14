Фонд Потанина поддержит выпускников своих благотворительных программ и конкурсов

В 2024 году Благотворительному фонду Владимира Потанина исполняется 25 лет. За четверть века работы его благополучателями и стипендиатами стали более 40 тыс. человек. Их вклад в развитие высшего образования, музейной сферы, некоммерческого сектора – сотни проектов и социально значимых инициатив, многие из которых не теряют актуальности более 10 лет. Другие стали импульсом для развития в своих организациях новых долгосрочных программ, направлений работы или даже создания новых организаций. Самые значимые повлияли на развитие сектора в целом и обеспечили долговременные эффекты программ Фонда, в том числе после их закрытия. Об этом свидетельствуют независимые исследования, например, исследование влияния программ Фонда на развитие выбранных предметных областей, проведенное компанией «Процесс Консалтинг» в 2021 году, исследование «Картирование музейных проектов, поддержанных в рамках конкурсов Фонда “Меняющийся музей в меняющемся мире” и “Музейный гид” в 2005 – 2018 гг.» Ассоциации менеджеров культуры и другие.

Чтобы выразить признание организациям, чей профессионализм и репутация стали неотъемлемой частью репутации благотворительных программ Фонда, поддержать трансформацию наследия прошлых лет в сегодняшние точки роста и помочь усилить долгосрочное позитивное воздействие этой трансформации, Фонд запускает конкурс #ФондПотанина25. Общий объем грантовой поддержки составит 151 млн рублей. Конкурс станет первой юбилейной инициативой Фонда в сезоне 2023/24.

«Стратегическая цель нашей работы заключается в создании условий, способствующих сохранению и закреплению результатов грантополучателей, а также долговременным положительным изменениям в тех сферах, где они работают. Конкурс #ФондПотанина25 – реализация нашего принципа “ориентация на результат”. Мы хотим дать новый импульс к развитию инициатив, которые уже доказали свою востребованность и устойчивость, или организациям, которые сформировались на их основе. А также предъявить сообществу разнообразие проектов, ставших экспериментальными площадками и ступенями в долгосрочных организационных и личных профессиональных траекториях», – говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

К участию в конкурсе приглашаются грантополучатели и стипендиаты прошлых лет, чьи проекты и инициативы действовали более двух лет или дали импульс к запуску новых программ, направлений работы, новых организаций.

50 организаций-победителей получат по 3 млн рублей на развитие материально-технической базы или укрепление команды. Еще один победитель будет выбран в ходе публичного голосования «Признание сообщества» и получит пожертвование в размере 1 млн рублей.

«Крупнейший частный фонд страны решил отметить свое 25-летие проведением специального конкурса для тех, кто ранее при поддержке фонда сумел построить системную работу. Отличный формат, демонстрирующий приверженность развитию, постоянному поиску эффективных решений, технологий. Многое из ставшего уже привычным для частных и корпоративных фондов было впервые внедрено в России именно Благотворительным фондом Владимира Потанина», – комментирует генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Музейные конкурсы Фонда Потанина – это не просто возможность получить финансовую поддержку. Они стали де-факто также мощнейшим PR-механизмом, обеспечивающим всероссийскую известность небольшим региональным музеям, и эффективным “профессиональным лифтом” для авторов музейных проектов. Поддержка Фонда всегда была ориентирована на развитие, поэтому музеи и люди, получавшие гранты, неизбежно росли, расширяли круг партнеров, осваивали новые горизонты, добивались успехов. Венчурная стратегия Фонда целиком себя оправдала: огромная доля поддержанных проектов либо развиваются до сих пор, либо служат образцами для тех, кто прокладывает сегодня новые пути в работе с наследием», – рассказывает Михаил Гнедовский, Член Постоянного комитета по этике ИКОМ России, эксперт Фонда Потанина в программе «Музей без границ».

Заявки принимаются с 13 сентября по 31 октября 2023 года. Победители конкурса будут объявлены в день рождения Фонда, в январе 2024 года.

Официальный телеграм-канал конкурса – https://t.me/fondpotanina25.

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