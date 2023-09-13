Фонд Потанина подвел итоги III цикла конкурса «Профессиональное развитие»

Фонд Потанина объявляет результаты III цикла конкурса «Профессиональное развитие» благотворительных программ «Эффективная филантропия», «Сила спорта», «Музей без границ» и «Стипендиальная программа Владимира Потанина». Победителями стали 47 специалистов: 24 – «Индивидуальная траектория» в номинации и 23 – в номинации «Институциональный опыт».

Всего на конкурс в III цикле поступила 171 заявка – это на 51 больше, чем в I цикле и на 56 – чем во II. Из них 81 заявка была подана в номинации «Индивидуальная траектория» и 90 – в номинации «Институциональный опыт». После проверки по формальным критериям к экспертизе была допущена 161 заявка.

По программам заявки распределились следующим образом: 82 поступило от победителей «Эффективной филантропии», 31 – «Силы спорта», 30 – «Музея без границ», 28 – «Стипендиальной программы Владимира Потанина».

Среди организаций, принявших участие в конкурсе, преобладают вузы (11), благотворительные фонды (10), музеи (8), общественные организации (6) и автономные некоммерческие организации (5).

Программы институционального развития победителей направлены на приобретение профессиональных компетенций в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также на развитие навыков эффективного управления командами у руководящих специалистов, внедрение передовых практик реабилитации взрослых и детей с особенностями здоровья. Часть проектов предусматривает разработку фандрайзинговых и коммуникационных стратегий для развития и повышения устойчивости организаций.

В рамках индивидуальных программ развития победители сфокусируются на повышении квалификации в области фармацевтической технологии, на реставрации и сохранении музейных предметов, совершенствовании программ реабилитации, коучинге, психологии, а также на приобретении новых знаний и навыков в HR-сфере, повышении уровня музейных культурно-образовательных программ для детей, подростков и семей.

Сейчас принимаются заявки на IV цикл «Профессионального развития», он продлится до 2 октября. Общий грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.

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