Инфобизнес примет собственную «клятву Гиппократа»

8 декабря состоится первый учредительный съезд Ассоциации информационного бизнеса, которая уже до конца 2023 года намерена принять в свои ряды тысячу участников индустрии, чтобы начать самоочищение от мошенников и «инфоскамеров». В перспективе члены Ассоциации будут собираться ежеквартально для обсуждения положения дел.

О решении создать саморегулируемую организацию было объявлено на пресс-конференции в ТАСС, в которой принял участие председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, CEO и сооснователь компании «Мегакампус» Григорий Аветов, предприниматель, основатель Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк, доктор психологических наук, доктор экономических наук, коуч, автор международного проекта Karmalogic Алексей Ситников.

По словам одного из учредителей Ассоциации Григория Аветова, в индустрии информационного бизнеса уже работают 150 тысяч акторов, их совокупный оборот превышает 123 млрд руб в год и растет в среднем на 100% ежегодно – всё это было создано лишь за 10 лет, хотя в ряде других стран этот вид деятельности существует более 100 лет.

«Как и у любой молодой отрасли у инфобизнеса в России есть болезни роста. Мы их понимаем и хотим сами принять меры, чтобы отличить порядочных инфобизнесменов от инфоскаммеров – мы предлагаем этот новый термин вместо «инфоцыган», чтобы не оскорблять ни одну этническую группу», - заявил Аветов.

В рамках Ассоциации будут выполняться 3 основных задачи, уточнил он. Во-первых, разработаны профессиональные стандарты, во-вторых, этические стандарты, в-третьих, стремление к открытости перед госорганами по части налоговой отчётности участников.

«В Ассоциацию будут вступать исключительно добровольно те представители бизнеса, которые согласятся с нашими стандартами. До конца этого года мы рассчитываем принять только тысячу участников, хотя заявок гораздо больше, а до конца следующего года – еще 15 тысяч. Это порядка 10% от всех участников рынка, и это уже серьезно повлияет на его качество в целом», – уверен основатель «Мегакапмус».

Кроме того, Ассоциация запустит в марте 2024 года собственный рейтинг инфобизнеса, в котором будет публиковать как лучших представителей индустрии, так и худших. А вместе с «Ростелекомом» планируется создать единый реестр всех инфомрационных продуктов.

«Так мы сможем предостеречь потребителей от неоправданных ожиданий и предостеречь от потенциальных мошенников», – уточнил он.

Цели новой саморегулируемой организации разделяет и депутат Госдумы от «Новых людей», глава профильного комитета Александр Демин.

«По статистике, каждый третий житель России проходил разные курсы или получал допобразование. Причем высок спрос не только на так называемые жесткие навыки, но и на soft-skills – это то, чем в основном занимается инфобизнес. Вот это поле, где проявляют себя недобросовестные предприниматели. Сфера большая, а правил нет – это и приводит к отдельным громким уголовным делам, скандалам вокруг отдельных личностей, которые в итоге отбрасывают тень на всю отрасль, хотя большинство в ней – добропорядочные бизнесмены», – обрисовал он ситуацию.

Дёмин обозначил ряд направлений для потенциальной законотворческой работы. Первое – это разработка чётких правил и критериев, по которым потребители таких услуг смогут вернуть деньги за курс, если были им не удовлетворены. Второе – ввести для инфобиза отдельный Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который сделать прозрачнее налогообложение таких предпринимателей. Третье – снизить НДС до 10% для образовательных курсов, чтобы легализовать большее число таких предпринимателей.

В ходе пресс-конференции выступили и представители отрасли. Так, основатель Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк рассказал о позитивном вкладе своего предприятия в экономику страны. Через реформацию по его методологии успешно прошли более 700 клиентов – это в основном представители малого и среднего бизнеса.

«Сейчас стало модно хаять всю нашу индустрию, и есть риск, что это может стать поголовным, без разбора. В итоге может создаться впечатление, что все, кто продает информационный продукт, – это «инфоцыгане». Хотя конкретно наша компания увеличили прибыль наших клиентов на 132 млрд руб. В конечном счёте – это все вклад в экономику страны. Мы играем по правилам, никогда не дробили бизнес, платили все налоги. Для примера, за прошлый год мы заплатили налогов на сумму равную бюджету одной школы. По-моему, это не плохо», – сказал он.

О необходимости цивилизованного «договора рынка и потребителей» говорил и автор Karmalogic Алексей Ситников.

«Те, кто работает цивилизовано – первые заинтересанты в саморегулировании рынка и избавлении от тех, кто дискредитирует отрасль. Поэтому нам нужен цивилизованный договор рынка и потребителей. Сопровождать развитие личности должны специалисты, а не шарлатаны. Вот у врачей есть клятва Гиппократа, видимо, то же самое придется делать и консультантам, бизнес-тренерам, коучам, психологам. Мы придём к тому, чтобы подписываться с клиентами чёткие обязательства сторон», – убеждён он.