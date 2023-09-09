Представители российских стриминговых сервисов рассказали о своих нововведениях

На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках смотра крупнейшие российские онлайн-кинотеатры KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представляют свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024. В этом году на фестивале организована деловая программа, которая поднимает важные и актуальные вопросы, стоящие перед индустрией кино сегодня. Первым мероприятием стала общая сессия платформ, на которой представители ведущих российских стримингов поделились новостями и рассказали об обновлениях сервисов.

В первой деловой панели «Что нового», которая запустила бизнес-программу фестиваля после насыщенного дня Открытия, стала общая панель онлайн-кинотеатров, которая, несмотря на раннее утро, собрала полный зал индустриальных гостей.

Алексей Иванов, генеральный директор «МТС Медиа», рассказал о развитии KION как медиасервиса и о том, почему музыкальный контент в онлайн-кинотеатре интересен пользователям.

Сергей Костров, директор по маркетингу Okko, на примере сериала «Плейлист волонтера» рассказал про «Маркетинг со смыслом» – когда маркетинг не только про привлечение внимания аудитории к контенту, но и про привлечение внимания через контент к важным для человека и общества темам.

Макар Кожухов, заместитель генерального директора Premier, презентовал документальный сериал «Киборг» о жизни людей с протезами и объявил, что недавно к съемкам в проекте присоединился фигурист Роман Костомаров.

Антон Володькин, генеральный директор видеосервиса Wink, раскрыл тему «Искусственный интеллект в Медиабизнесе» на примере фичи «За кадром», который позволяет зрителям узнать про локацию, музыку и детали съемочного процесса прямо во время просмотров, и как технологии искусственного интеллекта создают уникальный опыт просмотра для зрителей.

Артем Лебедев, заместитель генерального директора Иви по развитию продукта, презентовал «Поток» – уникальный для стриминговых сервисов способ быстрого выбора контента, который решает проблему тех зрителей, которые не знают, что посмотреть. Листая непрерывную ленту самых цепляющих моментов из фильмов и сериалов, пользователь сможет быстро принять решение и включить то, что подходит ему в данный момент.

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса, рассказала на основе данных Индекса Кинопоиск Pro, какими сериалами интересовались этим летом зрители, и что они смотрели. В топе летних российских проектов – «Мир! Дружба! Жвачка!», «Открытый брак», «Два холма», «Пищеблок». Еще одна часть доклада – о том, как внимание фанатов влияет на перезапуск сериалов-долгожителей («Папины дочки», «Счастливы вместе» и др).

Представители стимингов рассказали о разных путях – технологических и контентных, которые помогут им с помощью технологий и нового интересного контента увеличить время, которое зритель проводит на платформе. Далее в рамках деловой программы фестиваля также пройдут панель, посвященная ИИ, питчинг авторов ведущих издательств, а также сессия «Точка входа» о том, как создателям контента пробиться на онлайн-платформу.

Фото – фестиваль «Новый сезон»

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