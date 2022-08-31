Фонд Потанина представляет результаты конкурса «Креативный музей»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», направленного на развитие партнерств учреждений культуры и творческих сообществ. Гранты получат 22 инициативы из 17 регионов России.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Необходимость поддержки креативных индустрий не вызывает сомнений. Учитывая значимость этой отрасли для развития страны, для Фонда было особенно важно поддержать социокультурные инициативы, направленные на формирование креативной экономики в регионах. Наш внушительный опыт работы с культурными институциями свидетельствует о том, что музеи и музейные организации и культурное наследие в целом играют важную роль в развитии креативных индустрий, являются их частью, помогают создавать условия для развития креативного потенциала людей и сообществ. На примере заявок, поданных на конкурс “Креативный музей”, мы видим, что музей и творческие предприниматели способны усиливать друг друга и разрабатывать по-настоящему интересные и важные для своих территорий продукты. На проекты, которые получат поддержку, возложена особая миссия – они станут своего рода первопроходцами и за их развитием, думаю, будет следить все профессиональное сообщество. Мы поздравляем коллег и желаем им успешно реализовать заявленные инициативы!».

Всего на конкурс было подано 211 заявок из 72 субъектов. Активней других проявили себя культурные институции Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Московской, Самарской и Свердловской областей. В финал вышел 81 проект из 34 регионов.

К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, которые ведут деятельность в сфере культуры. Наиболее активными заявителями оказались государственные музеи — их доля среди всех участников конкурса превышает 40%.

Обязательным условием участия являлось наличие ключевого партнера — представителя творческих индустрий и сообществ. Это позволяет получить синергетический эффект за счет объединения музейной содержательной экспертизы и предпринимательских и творческих навыков партнера. В качестве партнеров заявители выбирали предпринимателей из сферы креативных индустрий, НКО, художников, дизайнеров, музеи и иные творческие образования.

Общий объем грантовой поддержки составит 55 351 375 рублей.

Новые направления деятельности и креативные продукты, предложенные авторами проектов, признанных лучшими, впечатляют разнообразием тем и способами решения актуальных задач.

Ряд учреждений культуры планируют сотрудничество с представителями гастрономической отрасли: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина вместе с партнером намерены запустить экспозицию и маршруты, посвященные хлебному делу, а также создать съедобные городские сувениры. Казанский центр развития познавательного туризма «Новый музей» снимет фильм про чак-чак и разработает настольную игру по мотивам татарской мифологии. Еще один проект, системно рассматривающий тему городского сувенира (в т.ч. гастрономического) как часть бренда территории, реализует Тольяттинский краеведческий музей — вместе с креативным бизнесом он предложит разные направления сувенирных линеек с учетом контекста места.

Часть проектов направлена на создание модных линеек в партнерстве с локальными дизайнерами: например, в Саранске в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи творческая молодежь переосмыслит традиционные узоры и орнаменты для создания современных костюмов, а «Инновационный культурный центр» в Первоуральске вместе с партнерами разработают коллекцию стритстайл-одежды, которая призвана привлечь внимание к деятельности Музея горнозаводской цивилизации.

Авторы проектов стремятся активно включать в жизнь музеев юных посетителей: в Кузбасском государственном краеведческом музее для них разрабатывают настольные игры, чтобы рассказать о богатом палеонтологическом наследии региона — здесь находится крупнейшее захоронение скелетов динозавров, крокодилов и черепах, живших около 130 миллионов лет назад. Музей Казанского федерального университета предлагает актуальные форматы знакомства с достижениями ученых и жизнью научного сообщества — интерактивные аудиоспектакли с элементами квеста. В московском музее-заповеднике Царицыно перепридумают комплексную концепцию детских программ и планируют открыть семейное бюро путешествий по парку.

Музеи и представители креативных индустрий объединяют темы культуры и экологии в актуальных социальных проектах: привлекают внимание к необходимости сбора и утилизации мусора и включают жителей в решение этой проблемы. В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» возродят стеклодувное творчество и откроют мастерскую, где собранные бутылки обретут новые художественные формы, а на Кудыкиной горе галерея современного искусства «Буксир» и креативный партнер запустят творческие апсайкл-резиденции, где из вторсырья художники создадут арт-объекты.

При грантовой поддержке Фонда по всей стране планируется реализовать яркие мультимедийные проекты: в музее «Огни Москвы» будут проводиться исследования по восприятию человеком цветного света, в Смоленском музее-заповеднике Гагарина создадут виртуальную игру-лабиринт, показывающую первого космонавта как «посла мира» и его роль в культурном и международном контексте, в Светлогорском музее «Колесо истории» создадут интерактивную экспозицию «Провинция у моря» с видео-экскурсоводами в образах жителей города XIV века, а в Ленинградской области Музей Института физиологии им. И.П. Павлова создаст мокьюментари-реальность с мифом о Павловских Колтушах как месте силы.

На осмысление творчества известных писателей, вовлечение молодежи в музейную деятельность через интерактивные театральные, хореографические и комиксовые форматы направлены молодежный фестиваль «Толстой без бороды» от музея-заповедника «Ясная поляна» и театральная постановка писем Довлатова в формате вербатима, предложенная Национальным музеем Республики Коми. Тему книг и культуры чтения подняла также библиотека Красногвардейского района Санкт-Петербурга и разработала серию мероприятий «Роман о розе», направленных на возрождение материальной книжной культуры и декоративно-прикладного искусства повседневности, предложив необычный формат многократного использования книжной линейки сувениров.

Большая часть проектов посвящена созданию и переосмыслению новых культурных пространств. В лаборатории музейно-творческого кластера «Коломенский посад» мастера и эксперты будут актуализировать формы и технологии коломенского шелкоткачества для современного использования, чтобы вернуть их в обиход и экономику города. В Архангельске «Товарищество поморского судостроения» вместе с организацией-партнером разработают экскурсионный маршрут и создадут экспозицию, посвященную истории возникновения первого морского флота России. Научно-верифицированная галерея портретов людей, связанных с историей освоения Иркутских земель, а также капсульная коллекция одежды по мотивам этих портретов будут созданы в Иркутске автономной некоммерческой организацией по развитию культуры «Самобытность». Детская художественная школа им. Н.Н. Лаврентьевой в Электростали запустит мастерскую, где все желающие смогут изготовить собственные произведения искусства в техниках офорт, ксилография, линогравюра и других. Сотрудники Центра историко-культурного наследия «Касум Ёх» в Казыме (Ханты-Мансийский АО) придумали пространство для разговора со своими снами и возможность получения новых знаний о мире хантыйской духовной культуры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.