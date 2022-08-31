Российская киноиндустрия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022

Тридцать четыре российские компании – производители фильмов, сериалов и анимации – впервые представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide на крупнейшем южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022 (BCWW), который пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября в гибридном формате. Международным закупщикам контента из Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Японии, Филиппин, Тайваня, Сингапура, а также ряда европейских стран, будет представлен целый спектр российских фильмов разных жанров, включая новинки. В числе новых проектов – приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» о поисках Библиотеки Ивана Грозного; продолжение нашумевшего сериала «Контейнер» о суррогатном материнстве; мелодрама «Велга» и многие другие.

Российские компании будут участвовать в онлайн-формате. Зонтичный стенд индустрии Russian Content Worldwide на рынке BCWW 2022 организован РОСКИНО. В работе рынка примут участие свыше 600 закупщиков контента из более чем 30 стран.

«Впервые за историю участия российских компаний в зарубежных кинорынках в формате онлайн будет представлено столь большое количество проектов – более 160 фильмов, сериалов и анимационных проектов. Рынок BCWW 2022 является для нас возможностью более детально познакомиться с предпочтениями азиатской аудитории, и мы рады предложить целый спектр новых проектов для широкого зрителя. Участие в этом рынке– важный шаг на пути к новым потенциальным партнерствам на рынке Южной Кореи, а также всего Азиатского региона, который уже многие годы приобретает российский контент самых разных жанров. Южная Корея для многих российских производителей контента является давним партнером, южнокорейские телеканалы и стриминговые платформы неоднократно покупали российские проекты, российские фильмы выходили и в кинотеатральный прокат. Рынок BCWW позволит еще больше укрепить деловое взаимодействие, а также наладить новые контакты, в том числе, и с представителями других стран, которые принимают участие в мероприятии», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Компания «Централ Партнершип», регулярно работающая с дистрибьюторами Южной Кореи на протяжении последних шести лет, представит максимально диверсифицированный каталог, включающий самые разные жанры и типы контента. В числе новинок от компании – приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» о поисках Библиотеки Ивана Грозного, остросюжетный триллер «Кто там?» с Владимиром Машковым в главной роли, документальный сериал «Кислород» о восхождении на одну из высочайших вершин мира – Броуд Пик. Фильмы из каталога «Централ Партнершип» выходили как в корейских кинотеатрах, так и на VOD- платформах; особым успехом пользовалась анимация, экшн, исторические блокбастеры. Как отметили в компании, BCWW 2022– это отличная возможность глубже изучить рынок и расширить присутствие контента в Азиатском регионе.

На рынке BCWW-2022 START представит хиты — лучший старт 2022 года в онлайн-кинотеатре «Два холма», сериал о влюбленных подростках «Жиза» и драмеди о семье вампиров «Вампиры средней полосы»; а также новинки грядущего сезона — драму «Алиса не может ждать» (рабочее название «Комета») и продолжение нашумевшего сериала о суррогатном материнстве «Контейнер», который выйдет в онлайн-кинотеатре уже 8 сентября. START рассчитывает увидеть со стороны байеров интерес не только к готовому продукту, но и к форматам сериалов, так как лицензирование IP и адаптация становятся все более актуальным направлением во всем мире. Южная Корея является важным регионом для международной дистрибуции сериалов START, в стране уже знакомы с сериалами компании: так, «Содержанки» были ранее приобретены для показа крупнейшей медиакорпорацией CJ&ENM.

В каталоге компании All Media (a START company) на рынке представлены фильмы разных жанров, в том числе исторический экшен «Литвяк», драма «Подельники», триллеры «Прямой эфир» и «Многоэтажка», романтическая драма «Дунай». Ранее компания уже заключала сделки в регионе, несколько фильмов из каталога All Media (a START company) выходили в Южной Корее. Локальные закупщики интересуются, в основном, боевиками, экшн-фильмами, триллерами и семейным кино. В компании считают, что потенциал для расширения сотрудничества огромен.

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» представит полнометражный sci-fi триллер «Обратимая реальность», оригинальный сериал more.tv «Чики» и два сериала СТС и РЕН-ТВ – семейную комедию-хит «Ивановы-Ивановы» и премьеру 2022 года — криминальный боевик «Варяг». Ранее компания продала права на дистрибуцию сериала «Как я стал русским» на территории Республики Корея компании Yoon&Company.

«Марс Медиа Энтертейнмент» рассчитывает на интерес к сериалу «Янычар» («Русский пленник») – истории приключений казака Алехи, который, покидая родной дом, открывает для себя целый мир, встречает преданного друга и познаёт настоящую любовь. Представители компании считают, что приключенческое кино найдёт отклик у зрителей разного возраста и разных стран. Ранее на территории Южной Кореи были проданы сериалы «Золотая Орда» и «Великая».

Компания «Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента холдинга ВГТРК, представит участникам рынка новинки своего каталога: драматические сериалы «Елизавета», «Стенограмма судьбы», «Сын»; документальные фильмы «Ямал. Заповедная зона» и «Верхняя точка». На территории Южной Кореи «Совтелеэкспорт» уже работает с Sangsaeng Broadcasting Corp., CJ E&M, телеканалом Welike. Получены запросы на лицензирование новой приключенческой драмы «Елизавета», и в компании уверены, что участников рынка заинтересует этот проект. Спросом в азиатском регионе пользуется и документалистика из каталога ВГТРК, поэтому новые документальные фильмы о космосе и природе также найдут своих покупателей.

Мультимедийная онлайн-платформа KION делает ставку на социальные истории – сериалы «Почка», «Пингвины моей мамы» и «Обоюдное согласие». Также в компании рассчитывают, что, что комедийный сериал «Сергий против нечисти» будет интересен корейским партнерам за счет нетривиальности сюжета. Кроме того, KION представит документальные проекты. Представители онлайн-платформы также рассказали, что у компании был опыт закупок проектов в Корее, там производится большое количество качественного контента, который востребован на мировом рынке не только в качестве оригинального контента, но и как формат.

Компания Russian Word Vision (RWV) представит мелодраму «Велга», комедию «Друг на продажу», а также продолжит переговоры по спортивной драме «Одиннадцать молчаливых мужчин», драме «Недетский дом», триллеру «Домой!», документальному фильму SOLO и другим картинам.

Компания «Один-Медиа» рассчитывает на интерес как к премьерным проектам «Кремль. Эпоха царей», «Охотники за глубиной», так и к тем работам, которые ранее не были широко представлены на азиатских выставках: «Великий Северный Путь», «Охота на Берию». Компания заинтересована в развитии сотрудничества как с Южной Кореей, так и с Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом. На постоянной основе «Один-Медиа» работает с такими южнокорейскими дистрибьюторами как Sonamu Pictures и Netopia.

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кинокомпания «СТВ» планирует сделать акцент на анимационные сериалы «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», представив новые серии и обсудив закупку прав на территории Кореи, материкового Китая и других стран. Компания на протяжении многих лет работает с Южной Кореей, выпуская на этом рынке как свои художественные фильмы («Салют-7», «Скиф», «Вратарь галактики», «Конёк-Горбунок»), так и анимационные проекты («Волки и Овцы», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»). Локальные дистрибьюторы также приобретали права на новые анимационные проекты «Бука. Моё любимое чудище», «Щелкунчик и волшебная флейта», «Барбоскины на даче».

Киностудия «Союзмультфильм» представит в рамках южнокорейского рынка «Тайны Медовой Долины», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди!» и другие проекты. В компании подчеркнули, что видят большие перспективы сотрудничества с азиатскими территориями – как со странами Юго-Восточной Азии, так и с Южной Кореей, которая за довольно короткое время выстроила колоссальную анимационную империю, сумев задать новые стандарты качества производства на мировой арене. По этой причине особый интерес вызывает совместное производство контента, а также лицензирование и мерчендайзинг.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» презентует новый проект «Геройчики», релиз которого в России запланирован на начало сентября, а также мультсериалы из своего каталога – «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки», «Кошечки – Собачки». Компания начала сотрудничество с корейскими партнерами несколько лет назад. Так, например, на территории Кореи уже транслируются два проекта – «Деревяшки» и «Лео и Тиг».

Также свои проекты в рамках онлайн-стенда Russian Content Worldwide представят 1-2-3 Production, ГК «Планета Информ», ГК «РИКИ», «Место силы», Продюсерская компания «Среда», «Русское», «Красный квадрат», Red Carpet Studio, анимационная студия «Платошка», «Кинолэнд», «ПРАД-медиа», телекомпания «Пятница», Пятый канал, НТВ, онлайн-кинотеатр IV, компания «ИГМАР», кинокомпания «Ирида», «Медиа Парк Продакшн», «Параллакс Пикчерз», киностудии «Остров», «Автор», «Пиманов и Партнеры».

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