Фонд Потанина сделал пожертвование в эндаумент Школы-студии МХАТ

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение фонда целевого капитала Школы-студии МХАТ ректору вуза Игорю Золотовицкому. Размер взноса составил 10 млн рублей.

Эндаумент-фонд Школы-студии МХАТ был создан в 2021 году для развития института, обеспечения его финансовой стабильности и творческой независимости, а также поддержки студентов и педагогов.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «В мировой актерской практике есть хорошая традиция: люди, достигшие успеха в профессии, вносят свой вклад в развитие школы, которая их взрастила, давая тем самым возможность войти в этот творческий мир новым актерам. Эндаумент – это как раз тот самый инструмент, который позволит поддержать студентов и школу в реализации важных начинаний».

Как отметили в пресс-службе вуза, Фонд целевого капитала, предоставляющий Школе-студии МХАТ широкие возможности для творческого развития, существенно пополнился благодаря пожертвованию Фонда Потанина.

Напомним, летом 2023 года Фонд принял решение сделать поощрительные взносы в целевые капиталы девяти российских организаций, представители которых успешно прошли двухлетнее обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» и максимально эффективно использовали на практике приобретенные знания. В их числе – проректор Школы-студии МХАТ по экономике и финансам Елена Васильева и декан продюсерского факультета Александр Фокин.

Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» реализуется в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Фонда Потанина. Она представляла собой комплекс мероприятий по развитию профессиональных компетенций сотрудников некоммерческих организаций в области создания и развития фондов целевого капитала. Программа разработана Школой управления СКОЛКОВО и учитывает лучшие практики бизнес-образования с фокусом на лидерство и управление проектами. Ее обязательный компонент – реализация слушателями проектов по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях. Всего с 2012 года участниками программы (первое название – «Целевые капиталы: стратегия роста») стал 121 человек. Общая сумма поощрительных взносов Фонда Потанина в целевые капиталы участников программы превышает 1 млрд рублей.

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