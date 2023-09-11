ТНТ представил комедийный сериал «Первокурсницы» с Екатериной Стуловой и Анной Уколовой

Не так давно на ТНТ состоится премьера сериала «Первокурсницы» Comedy Club Production с Екатериной Стуловой и Анной Уколовой в роли двух лучших подруг, которые в преддверии своего сорокалетия решили заново поступить в институт на первый курс. «Первокурсницы» - это жизнеутверждающий сериал о том, что перемены к лучшему возможны в любом возрасте.

«История понравилась мне тем, что это такая «Москва слезам не верит», но с твистом. В сценарии я увидел крутую мотивационную составляющую, которая заключается в том, что две взрослые женщины могут начать жизнь с нуля. У них не сложились карьеры, личные жизни, но здесь и сейчас они готовы рискнуть и начать все заново, чтобы пожить в кайф и сделать то, что им не удалось когда-то», – говорит режиссёр Илья Ермолов.

«В советском фильме «Большая перемена» был прекрасный персонаж Ганжа, который расстраивался два раза в жизни. Вот и моя Жанна тоже расстроилась ровно два раза в жизни. Но расстраивается она на несколько секунд, и сразу ищет пути выхода из положения, не застревает в этом состоянии. Жанна – молодая по духу, темпераментная, веселая… Поэтому, наверное, именно к ней пришла идея заново поступить в институт в 40 лет», - комментирует актриса Екатерина Стулова.

Режиссером проекта стал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Маленький воин»), креативные продюсеры и авторы сценария – Юлия Галиченко («Универ. 10 лет спустя», «Триада»), Максим Вахитов («Гусар», «Универ. Новая общага»). Продюсеры - Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Таймураз Бадзиев. Также в сериале снялись Людмила Артемьева («Большая секунда»), Александр Обласов («Год культуры»), Екатерина Новокрещенова («Патриот»), Ян Цапник («Горько!») и другие.

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