Фонд Потанина сделал пожертвование в фонд целевого капитала Красноярской краевой филармонии

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумент-фонда генеральному директору Красноярской краевой филармонии Евгению Стодушному. Вручение состоялось 2 июля в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем». Размер взноса в целевой капитал составляет 10 млн рублей.

Эндаумент-фонд филармонии создан в 2023 году на базе КГАУК «Красноярская краевая филармония» с целью сохранения и развития музыкальной культуры Красноярского края через поддержку системных творческих инициатив Красноярской филармонии. В задачи фонда входит развитие классического музыкального искусства в Красноярском крае, реализация инклюзивных проектов для жителей края, приобретение музыкальных инструментов для коллективов филармонии, привлечение и поддержка высокопрофессиональных творческих кадров.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Эндаумент-фонд Красноярской филармонии – второй фонд в сфере культуры, который мы поддерживаем в регионе. До этого в 2019 году мы сделали поощрительный взнос в размере 5 миллионов рублей в эндаумент Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Уверена, создание таких фондов целевого капитала – это хороший вклад в будущее, которое в свою очередь привлечет уже другие пожертвования. Надеюсь, в следующем году мы увидим кратный рост созданного фонда филармонии, а пока рады вручить руководству сертификат на 10 миллионов рублей».

Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный: «Мы постоянно ищем новые инструменты поддержки наших творческих инициатив, одним из которых стал эндаумент-фонд. Филармония – первая концертная организация в России, внедрившая эту практику. Доход от средств эндаумент-фонда будет направлен на развитие просветительских программ и подготовку молодых музыкантов, помогут сделать музыку доступной для каждого. Без поддержки деловых лидеров, культурной элиты у нас не получится двигаться так быстро, как хотелось бы, поэтому пример Фонда Потанина нас по-настоящему вдохновляет. Я думаю, он станет каноническим для работы нашей отрасли».

Евгений Стодушный – победитель конкурса Фонда Потанина на обучение по программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021-2023». Слушатели программы реализуют проекты по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях. Программа реализуется совместно со Школой управления СКОЛКОВО.

В июне 2023 года Фонд Потанина объявил о намерении сделать поощрительные взносы в целевые капиталы девяти российских организаций, представители которых успешно прошли двухлетнее обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» и максимально эффективно использовали на практике приобретенные знания. Общая сумма поддержки составит 91 млн рублей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.