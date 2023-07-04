Фонд Потанина сделал пожертвование в фонд целевого капитала Красноярской краевой филармонии

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумент-фонда генеральному директору Красноярской краевой филармонии Евгению Стодушному. Вручение состоялось 2 июля в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем». Размер взноса в целевой капитал составляет 10 млн рублей.
Эндаумент-фонд филармонии создан в 2023 году на базе КГАУК «Красноярская краевая филармония» с целью сохранения и развития музыкальной культуры Красноярского края через поддержку системных творческих инициатив Красноярской филармонии. В задачи фонда входит развитие классического музыкального искусства в Красноярском крае, реализация инклюзивных проектов для жителей края, приобретение музыкальных инструментов для коллективов филармонии, привлечение и поддержка высокопрофессиональных творческих кадров.
Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Эндаумент-фонд Красноярской филармонии – второй фонд в сфере культуры, который мы поддерживаем в регионе. До этого в 2019 году мы сделали поощрительный взнос в размере 5 миллионов рублей в эндаумент Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Уверена, создание таких фондов целевого капитала – это хороший вклад в будущее, которое в свою очередь привлечет уже другие пожертвования. Надеюсь, в следующем году мы увидим кратный рост созданного фонда филармонии, а пока рады вручить руководству сертификат на 10 миллионов рублей».
Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный: «Мы постоянно ищем новые инструменты поддержки наших творческих инициатив, одним из которых стал эндаумент-фонд. Филармония – первая концертная организация в России, внедрившая эту практику. Доход от средств эндаумент-фонда будет направлен на развитие просветительских программ и подготовку молодых музыкантов, помогут сделать музыку доступной для каждого. Без поддержки деловых лидеров, культурной элиты у нас не получится двигаться так быстро, как хотелось бы, поэтому пример Фонда Потанина нас по-настоящему вдохновляет. Я думаю, он станет каноническим для работы нашей отрасли».
Евгений Стодушный – победитель конкурса Фонда Потанина на обучение по программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021-2023». Слушатели программы реализуют проекты по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях. Программа реализуется совместно со Школой управления СКОЛКОВО.
В июне 2023 года Фонд Потанина объявил о намерении сделать поощрительные взносы в целевые капиталы девяти российских организаций, представители которых успешно прошли двухлетнее обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» и максимально эффективно использовали на практике приобретенные знания. Общая сумма поддержки составит 91 млн рублей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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