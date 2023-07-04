Скульптуру Бабасары Аннамурадова представят в Музее Востока

15 июля в Государственном музее Востока открывается персональная выставка работ народного художника Туркменистана скульптора Бабасары Аннамурадова. Это первая персональная выставка художника в Москве, хотя его произведения знакомы столичному зрителю. В экспозиции представлено более 40 скульптурных и графических работ, по которым можно составить представление о высоком профессионализме и особенностях творчества мастера.

Народный художник Туркменистана Бабасары Аннамурадов, почетный член Российской академии художеств, хорошо известен у себя на родине, а в российской художественной среде его знают, как одного из создателей национальной школы пластики и её лидера. Около 20 лет он возглавлял Союз художников Туркменистана и, одновременно, был членом исполкома Конфедерации Союзов художников СНГ. За вклад в развитие, сохранение и преумножение традиций отечественной культуры, оказание постоянной помощи и поддержки творческой интеллигенции Аннамурадов в 2000 году был награждён Золотой Пушкинской медалью. В Туркменистане он удостоен многих государственных наград, и самая последняя из них — звание Почётного старейшины Туркменистана.

Созданные Бабасары Аннамурадовым монументальные композиции органично вошли в облик современного Ашхабада. Он также мастер станковых произведений. Главное качество творчества Бабасары — близость к художественным и нравственным аспектам народного мировосприятия, но идейное содержание произведений скульптора легко становятся понятным и близким не только туркменскому зрителю.

Большое место в творчестве Аннамурадова занимает серия композиций «Сельские мотивы». В ее основе детские воспоминания художника. Немало на выставке аллегорических образов: «Древо жизни», «Поэт», «Ангел с мечом». Скульптурные работы дополняют графические листы в разных техниках. Портреты нарисованы без фальши, на основе честных наблюдений, и раскрывают интеллектуальный и душевный мир модели.

Многие работы Бабасары Аннамурадова находятся за рубежом, в частных коллекциях, а также в музеях России. Однако на выставке в Музее Востока экспонируются работы, являющиеся собственностью автора.

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