В Сочи назвали победителей Всероссийского конкурса авторской песни ДАР

2 июля на Курорте Красная Поляна на IV музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина прошел финал конкурса «Детский Автор России» (ДАР). 13 подростков из 6 регионов России представили песни собственного сочинения перед звездным жюри, в состав которого вошли Леонид Агутин, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили, Нюша. Победителями конкурса стали Егор Блинов из Саратова и Ксения Кушнер из Тюмени.

Ксения Кушнер и Егор Блинов

Финалисты всероссийского конкурса ДАР были выбраны в ходе двух очных отборочных этапов и полуфинального этапа. Заявки на конкурс подали более 500 участников со всей России. До финала в Сочи дошли 13 лучших молодых авторов из Челябинска и области, Тюмени, Саратова, Красноярска, Москвы и Подмосковья.

На финальном этапе песни конкурсантов оценивали заслуженный артист России, певец Леонид Агутин, заслуженная артистка России, певица Анжелика Варум, певица Нюша, певец Сосо Павлиашвили, президент ГПМ «Радио», Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин, генеральный продюсер стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин, основатель Sound Media, генеральный продюсер GUTSERIEV MEDIA Татьяна Тур.

Жюри Павел Балдин, Нюша, Татьяна Тур, Юрий Костин, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили

Финальный концерт конкурса ДАР собрал на площади Покраса Лампаса на Курорте Красная Поляна более 2 000 зрителей. На подготовку участников к финальным выступлениям ушло более месяца. Многие из них впервые выступали перед такой большой аудиторией. Открыл концерт Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. Специальным гостем концерта стала певица Ева Власова. Увидеть эфирную версию концерта можно будет на телеканале «НТВ».

Победителями конкурса стали Егор Блинов из Саратова с песней «Пообещай» и Ксения Кушнер из Тюмени с песней «Полюби меня за». Победители получили главный приз – появление своих треков в эфире радиостанций холдинга ГПМ Радио, а также проведение сольного концерта на площадке СТУДИО от hi-fi стримингового сервиса «Звук».

По решению члена жюри, президента ГПМ Радио, Юрия Костина ротации на радиостанциях холдинга также получили Алим Фазаилов и Дарья Матиевич из Москвы и Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска.

Специальным призом — сертификатом программы «Больше чем путешествие» от стратегического партнера конкурса ДАР – общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых» — певица Нюша отметила москвичку Элину Мишиеву.

«Конкурс ДАР — изобретение нашей команды. Идея такого большого всероссийского проекта для молодых авторов лежала на поверхности. Обычно на конкурсах говорят про исполнителей, мы же дали шанс ребятам, которые не только исполняют, но и сами пишут песни. Их готовность показать свой материал, продемонстрировать свое авторское исполнение стали для меня главным открытием конкурса», — отметил Леонид Агутин.

«В этом году конкурс ДАР проходит впервые и то, что финал проходит на форуме Агутина — особенно ценно, ведь здесь ребята представили свои произведения не только перед членами жюри, но и такими же творческими ребятами, как они сами. Уверена, что многие участники форума «заразятся» желанием сочинительства у сегодняшних конкурсантов и тоже встанут на путь авторов», — поприветствовала гостей генеральный продюсер конкурса ДАР и форума Леонида Агутина Светлана Митрофанова.

Конкурсное движение ДАР создано в рамках Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, миссия которого — выявление и поддержка молодых талантов в различных сферах искусств. Всероссийский конкурс авторской песни ДАР проходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и его основателя, известного мецената и бизнесмена Михаила Гуцериева.

IV музыкальный образовательный форум Леонида Агутина стартовал на Курорте Красная Поляна 1 июля и продлится до 11 июля.

Всероссийский конкурс авторской песни ДАР проходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и его основателя, известного мецената и бизнесмена Михаила Гуцериева. Благотворительный фонд «САФМАР» входит в число крупнейших некоммерческих благотворительных организаций России.

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