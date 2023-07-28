Фонд Потанина возглавил рейтинг благотворительных фондов Forbes Russia

Журнал Forbes выпустил рейтинг 20 частных российских благотворительных фондов 2023 года. Первое место в рейтинге занял Благотворительный фонд Владимира Потанина.

Фонд лидирует в рейтинге Forbes третий год подряд. На втором месте в рейтинге 2023 года — Фонд «Абсолют-Помощь», на третьем — Фонд «Искусство, наука и спорт».

Рейтинг Forbes складывается из двух показателей: экспертной оценки фонда (50 баллов максимум) и его бюджета (50 баллов максимум). В экспертной оценке используются шесть критериев – стратегия, оценка, управление, открытость, грантодающая деятельность и финансовая устойчивость. Первые пять из них оцениваются по десятибалльной шкале, последний – по трехбалльной от 0 до 2.

Общий балл Фонда в рейтинге составляет 91,7, что превышает результат прошлого года на 4,8 балла. По критериям открытости, грантодающей деятельности и финансовой устойчивости мы получили максимальные экспертные оценки – 10, 10 и 2 балла соответственно.

Прошлый год стал для благотворительной организации знаковым. В октябре 2022 года Владимир Потанин передал управление Фондом независимым органам. Благодаря решению Владимира Потанина о передаче в целевые капиталы 47,5 % акций Росбанка Фонд стал обладателем крупнейшего эндаумента в России. Сегодня бюджет Фонда полностью формируется из доходов от целевых капиталов.

Несмотря на существенные изменения операционной модели, Фонд сохраняет свою миссию и главные принципы, развивая культуру благотворительности в стране и открывая возможности для появления новых идей. Фонд объединяет вокруг себя активных творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются устойчивых социальных изменений.

Признание экспертов и коллег – это, прежде всфего, достижение грантополучателей и партнеров Фонда, которые вместе с ним стремятся внести свой вклад в будущее страны.

Рейтинг благотворительных фондов Forbes публикуется ежегодно, начиная с 2019 года. В него входят фонды, которые учредили участники списка богатейших бизнесменов Forbes. В рейтинг не входят фандрайзинговые фонды и фонды, которые финансируют только один проект и не ведут программную деятельность.

Рейтинг за 2023 год и его методология опубликованы в номере Forbes за июль-август 2023 года.

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