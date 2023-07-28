Певец Сергей Эфрон прощается с грустью

28 июля 2023 Сергей Эфрон представил новый сингл «Чао» вместе с одноименным музыкальным клипом. В новой работе Эфрон кардинально меняет вектор своего творчества, уходя от глубокой душевной песни в сторону легких танцевальных ритмов. Несмотря на стилистические метаморфозы, в емких и самобытных стихах по-прежнему узнается характерный почерк музыканта.

«Иногда судьба сталкивает нас с людьми, которые рассматривают личные или дружеские отношения исключительно с практической, а не с эмоциональной точки зрения. - пишет Сергей Эфрон в социальных сетях. - У корысти нет ни пола, ни возраста, ни ярко выраженной материальной формы, ни других отличительных черт. Распознать холодный расчет на первых порах бывает трудно, а осознание меркантильной природы интереса других людей к нам часто глубоко и надолго ранит, особенно если эти люди уже допущены ближе известных границ. Песня «Чао» получилась веселой и танцевальной, но затрагивает отнюдь не простую и близкую мне тему меркантильных отношений».

Автор и исполнитель песен Сергей Эфрон – новое лицо в российской популярной музыки. Каждый сингл артиста — глубокий музыкальный разговор по душам о загадках жизни, парадоксах любви, дружбе и смысле существования. Музыка для вдумчивых. Музыка для души.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.