Фотовыставка «Черно-белое кино» открылась в галерее In Artibus

В галерее In Artibus Foundation пройдет фотовыставка, посвященная выходу премиального издания журнала «КиноРепортер» — альманаха «Черно-белое кино». Название второго специального выпуска говорит само за себя и определяет его содержание, соединившее в себе изысканные фотосессии, созданные в черно-белой стилистике, фрагменты интервью с ведущими российскими актерами и журналистские расследования — подборку лучших материалов, опубликованных в журнале за годы его существования.

Особую ценность экспозиции придают работы, выполненные как в классической монохромной технике, так и в авторской цветной интерпретации, где доминируют глубокие черные и белые оттенки, создавая неповторимую атмосферу классического кинематографа. Каждый снимок — это отдельная история, рассказанная языком искусства фотографии, где черно-белая гамма становится главным художественным инструментом, а вкрапления цвета добавляют работам особую выразительность и глубину.

На презентации и открытии фотовыставки его представит основатель и главный редактор «КиноРепортера», известная телеведущая, журналист и кинокритик Мария Лемешева. Она и сама является автором эксклюзивных интервью со многими звездами российского и мирового кинематографа. В 2018 году она первой среди главных редакторов решилась отказаться от американской лицензии, по которой издавался предшественник «КиноРепортера» The Hollywood Reporter, и запустить собственное целиком отечественное медиа о кино.

— Выход коллекционного альманаха «Черно-белое кино» — это не просто продолжение успеха прошлого выпуска, а свежее прочтение эстетики российского кино. Монохром позволяет показать подлинную красоту современных звезд отечественного экрана, придает им магию и стиль золотого века кинематографии и подчеркивает, что они достойные ее продолжатели. Минималистичность черно-белых кадров дает возможность увидеть все оттенки эмоций и глубину взгляда, которые зачастую ярче любых красок. Мы тщательно подбирали материалы, вошедшие в это премиальное издание, и с любовью работали над каждой его составляющей. Наша коллекция альманахов пополнилась еще одним уникальным экземпляром. А благодаря организованной нами фотовыставке у зрителя есть уникальный шанс увидеть эти фотографии в большом формате и рассмотреть их во всех деталях, — сказала Мария Лемешева.

Эстетика исполнения органично сочетается с глубиной содержания. Именно таких принципов всегда придерживался «КиноРепортер» — первый глянцевый журнал о кино в России. С первого выпуска в 2018 году он преследовал самые амбициозные цели: популяризировать русскую культуру, кино, театр и активно знакомить читателей с отечественной киноиндустрией. Издание быстро завоевало признание благодаря уникальному контенту: вдумчивым аналитическим материалам, репортажам со съемок фильмов и эксклюзивным интервью с известными актерами и режиссерами. За время работы журнал превратился в авторитетный голос российской киноиндустрии.

Среди героев, представленных на страницах альманаха, — Никита Михалков, Сергей Безруков, Александр Петров, Стася Милославская, Марк Эйдельштейн и другие звезды отечественного кинематографа. Издание выполнено как настоящее произведение искусства. По качеству второй выпуск не уступает первому, вызвавшему год назад большой резонанс в культурном сообществе и ставшему предметом коллекционирования. Однако у второго альманаха есть свой неповторимый стиль и характер. «Черно-белое кино» — это новый взгляд на российский кинематограф через призму контрастов.